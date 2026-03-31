31 de marzo de 2026 Inicio
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Temporal y caos en Mar del Plata: en pocos minutos, el agua inundó calles y tapó autos

Un diluvio repentino afectó diversas zonas de la ciudad balnearia este martes, anegó sectores como el puerto y la avenida Juan B. Justo en muy poco tiempo y provocó que varios vehículos quedaran cubiertos por el agua acumulada.

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Calles anegadas y vehículos afectados por las inundaciones en Mar del Plata. 

Mar del Plata sufrió una sorpresiva inundación tras una intensa lluvia de siete minutos que anegó varias zonas del sur de la ciudad. Sectores como Punta Mogotes y el puerto quedaron bajo el agua después de una precipitación repentina que dejó calles inaccesibles y autos afectados.

 La continuidad del servicio podría verse comprometida por el aumento del combustible. 
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia a corto plazo para la localidad y los alrededores durante la tarde del martes, que contempló el pronóstico de lluvias intensas y caída de granizo pasadas las 14:30.

El organismo también anticipó la posibilidad de viento fuerte, aunque este fenómeno no se concretó durante el inesperado episodio meteorológico. Si bien el suceso no generó destrozos materiales de gravedad en las casas y edificios, los vecinos registraron cómo avanzó el agua sobre las calzadas de forma inmediata.

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La alerta oficial incluyó una serie de recomendaciones para proteger a la población ante el avance de las tormentas eléctricas. Sugirieron asegurar objetos que el viento pudiera desplazar, alejarse de las ventanas y solicitaron evitar refugios bajo marquesinas, árboles o carteles publicitarios para prevenir accidentes por posibles caídas.

Para reducir el riesgo de electrocución en las zonas afectadas, el organismo aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro de luz en caso de ingreso de agua a las viviendas, pidió mantener distancia de artefactos eléctricos y abstenerse de utilizar teléfonos con cable.

El aviso se sumó a una alerta amarilla por tormentas que ya regía para esa misma noche en la región bonaerense. Tanto Defensa Civil como el SAME refrescaron que los números 103 y 107 están disponibles para la ciudadanía ante cualquier eventualidad. Estas líneas facilitan la respuesta ante emergencias en barrios inundables.

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