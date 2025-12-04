4 de diciembre de 2025 Inicio
Calor extremo: la Ciudad supera los 33° en el día más caluroso de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la zona del AMBA y otras localidades bonaerenses rozaron los 34° este mediodía. Se espera que estas condiciones se mantengan también el viernes.

Se espera que la máxima llegue a los 35° este jueves en CABA.

En medio de una ola de calor extremo que afecta al centro y norte del país, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires superó los 33° este mediodía y podría seguir subiendo, ya que se espera una máxima de 35°, lo que lo convierte en el día más caluroso de la semana.

Llega una ola de calor extremo a la Argentina: cuándo baja la temperatura y vuelven las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, a las 13, el termómetro llegó a 33.3° en la Ciudad. El calor también se sintió en territorio bonaerense: a la misma hora, Mar del Plata registraba 34.7°, Tandil llegaba a 32.8° y Villa Gesell a 32.5°. En el AMBA, San Fernando, Morón y Moreno superaban los 32°.

Según el ranking de temperaturas del SMN, las ciudades más calurosas este mediodía eran San Fernando (Catamarca) y San Martín (Mendoza), con 36°. Las seguían Villa Reynolds (San Luis) con 35.3°, Río Cuarto (Córdoba) con 35.2° y la ciudad de Santiago del Estero con 35.1°.

Las condiciones se mantendrán este viernes, cuando también se prevé una jornada muy calurosa en gran parte del país, con temperaturas que irán desde los 30° hasta los 40°. En CABA y alrededores se espera una máxima de 34°. Durante la noche, el termómetro se mantendrá por encima de los 20°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1996295094954307867?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1996295094954307867%7Ctwgr%5E24703b2d39b08655be71f530c3304e5be93fa1e3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fsociedad%2Fllega-una-ola-calor-extremo-la-argentina-cuando-baja-la-temperatura-y-vuelven-las-lluvias-n222812&partner=&hide_thread=false

"Ya el calor empieza a ser normal en esta época del año. Tenemos que ser conscientes de que se vienen días muy cálidos y, por lo tanto, hay que tomar varios recaudos", señaló Cindy Fernández, comunicadora del SMN, en diálogo con De Una por C5N. Según explicó, estas temperaturas se deben a una combinación de factores.

"Por un lado, hay una masa de aire bastante cálida que está afectando toda esta región, sumada a muy poca humedad; por lo tanto, al aire le es más fácil calentarse. Y son días de cielo completamente despejado, el suelo se calienta mucho más. Estos factores sumados hacen que las temperaturas puedan alcanzar estos valores", indicó.

Sin embargo, aclaró que "no se espera una ola de calor, porque se va a cortar rápido". "Para el fin de semana vamos a tener mucha más nubosidad y humedad y, si bien sigue bastante templado, no vamos a tener calor extremo", subrayó.

