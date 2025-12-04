4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

A pesar de la alerta por calor extremo en Argentina, vuelven las lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada. Las máximas se mantendrán entre los 38° a 40° en el centro del país.

Por
El sur de la provincia de Buenos Aires se verá afectado por tormentas. 

El sur de la provincia de Buenos Aires se verá afectado por tormentas. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas, calor extremo y viento para varias provincias de Argentina. En la región centro del país, las máximas se mantendrán entre los 38° a 40° de cara al fin de semana.

El SMN adelantó cómo estará el clima en verano. 
Te puede interesar:

Verano 2025 en Argentina: qué prevé el Servicio Meteorológico Nacional para las vacaciones

Durante la jornada del jueves 4 de diciembre, las provincias bajo alerta por tormentas son: Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Las mismas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1996295094954307867&partner=&hide_thread=false

En el caso de la zona cordillerana de las provincias nombradas anteriormente, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Se espera que los mayores acumulados de precipitación sean hacia la tarde/noche del día sábado 6 de diciembre. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Por último, en el caso de Santa Cruz, es la única provincia que rige una alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

Mientras que la alerta por calor extremo solo rige para la provincia de Córdoba. Desde el SMN informaron que "hasta el viernes, se prevén días muy calurosos en gran parte del país, con temperaturas que van desde los 30 ° a los 40 ° Además, durante las noches los valores se mantendrán superiores a 20 °".

Alerta meteorológica: las localidades afectadas

Alerta por tormenta

  • Buenos Aires: Brand General La Madrid - Laprida - Olavarría -Brand Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil -Brand Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón -Brand Zona serrana de Benito Juárez - Zona serrana de Loberia - Zona serrana de Necochea - Zona serrana de Tandil.
  • Mendoza: Brand Junín - Rivadavia - Valles de Luján de Cuyo - Valles de San Carlos - Valles de Tunuyán - Valles de Tupungato -Brand Precordillera de Las Heras - Precordillera de Luján de Cuyo.
  • San Juan:Brand Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda -Brand Cordillera de Calingasta-Brand Cordillera de Iglesia.
  • La Rioja: Brand Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina -Brand Cordillera de General Lamadrid - Cordillera de Vinchina.
  • Catamarca: Brand Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle -Brand Cordillera de Antofagasta de la Sierra - Cordillera de Tinogasta.
  • Salta: Brand Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos -Brand Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.
  • Jujuy: toda la provincia.

Alerta por calor extremo

  • Córdoba: toda la provincia.

Alerta por viento

  • Santa Cruz: Cordillera de Lago Buenos Aires - Cordillera de Río Chico.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las provincias de Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta por tormentas. 

Alerta meteorológica por tormentas y temperaturas extremas para Buenos Aires: el termómetro trepa a los 40°

Vuelven las jornadas calurosas. 

Se retira la lluvia y vuelve el calor al AMBA: que día de la semana se esperan 33 grados de máxima

En la Ciudad se esperan lluvias y chaparrones durante todo el lunes.

Tras el temporal, sigue la alerta por tormentas: hasta cuándo llueve en el AMBA

Varios usuarios grabaron la caída de granizo en sus casas. 

Video: fuertes tormentas y caída de granizo en Córdoba, Neuquén, Chubut y Río Negro

En CABA, las tormentas se extenderán hasta la madrugada del lunes.

Siguen las lluvias en el AMBA y hay alerta por tormentas en casi todo el país

La franja central de la Argentina será afectada por lluvias y tormentas. 

Mapa de las tormentas en Buenos Aires: así avanzan las lluvias este sábado 29 de noviembre

Rating Cero

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

últimas noticias

La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados

Cuáles son todos los feriados que tendrá Buenos Aires en diciembre 2025

Hace 8 minutos
El sur de la provincia de Buenos Aires se verá afectado por tormentas. 

A pesar de la alerta por calor extremo en Argentina, vuelven las lluvias y tormentas

Hace 21 minutos
play

Corte total en Panamericana tras el vuelco de un camión que derramó combustible y aceite

Hace 30 minutos
play

Subte B: abrieron los molinetes de la estación Lacroze por una denuncia de acoso laboral

Hace 42 minutos
Las dos mujeres detenidas tras el crimen de un jubilado en Rosario.

Dos mujeres detenidas por el asesinato de un jubilado en Rosario: una de ellas era pareja de la víctima

Hace 8 horas