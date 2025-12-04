A pesar de la alerta por calor extremo en Argentina, vuelven las lluvias y tormentas El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada. Las máximas se mantendrán entre los 38° a 40° en el centro del país. Por + Seguir en







El sur de la provincia de Buenos Aires se verá afectado por tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas, calor extremo y viento para varias provincias de Argentina. En la región centro del país, las máximas se mantendrán entre los 38° a 40° de cara al fin de semana.

Durante la jornada del jueves 4 de diciembre, las provincias bajo alerta por tormentas son: Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Las mismas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1996295094954307867&partner=&hide_thread=false 4 DIC I Hasta el viernes, se prevén días muy calurosos en gran parte del país, con temperaturas que van desde los 30 °C a los 40 °C



Además, durante las noches los valores se mantendrán superiores a 20 °C



Más info en https://t.co/HR4LGtOKTn pic.twitter.com/H6tNoKfTUt — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 3, 2025 En el caso de la zona cordillerana de las provincias nombradas anteriormente, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Se espera que los mayores acumulados de precipitación sean hacia la tarde/noche del día sábado 6 de diciembre. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Por último, en el caso de Santa Cruz, es la única provincia que rige una alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

Mientras que la alerta por calor extremo solo rige para la provincia de Córdoba. Desde el SMN informaron que "hasta el viernes, se prevén días muy calurosos en gran parte del país, con temperaturas que van desde los 30 ° a los 40 ° Además, durante las noches los valores se mantendrán superiores a 20 °". Alerta meteorológica: las localidades afectadas Alerta por tormenta Buenos Aires: Brand General La Madrid - Laprida - Olavarría -Brand Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil -Brand Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón -Brand Zona serrana de Benito Juárez - Zona serrana de Loberia - Zona serrana de Necochea - Zona serrana de Tandil.

Brand General La Madrid - Laprida - Olavarría -Brand Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil -Brand Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón -Brand Zona serrana de Benito Juárez - Zona serrana de Loberia - Zona serrana de Necochea - Zona serrana de Tandil. Mendoza: Brand Junín - Rivadavia - Valles de Luján de Cuyo - Valles de San Carlos - Valles de Tunuyán - Valles de Tupungato -Brand Precordillera de Las Heras - Precordillera de Luján de Cuyo.

Brand Junín - Rivadavia - Valles de Luján de Cuyo - Valles de San Carlos - Valles de Tunuyán - Valles de Tupungato -Brand Precordillera de Las Heras - Precordillera de Luján de Cuyo. San Juan :Brand Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda -Brand Cordillera de Calingasta-Brand Cordillera de Iglesia.

:Brand Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda -Brand Cordillera de Calingasta-Brand Cordillera de Iglesia. La Rioja: Brand Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina -Brand Cordillera de General Lamadrid - Cordillera de Vinchina.

Brand Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina -Brand Cordillera de General Lamadrid - Cordillera de Vinchina. Catamarca: Brand Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle -Brand Cordillera de Antofagasta de la Sierra - Cordillera de Tinogasta.

Brand Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle -Brand Cordillera de Antofagasta de la Sierra - Cordillera de Tinogasta. Salta : Brand Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos -Brand Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.

: Brand Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos -Brand Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos. Jujuy: toda la provincia. Alerta por calor extremo Córdoba: toda la provincia. Alerta por viento Santa Cruz: Cordillera de Lago Buenos Aires - Cordillera de Río Chico.