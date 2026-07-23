Cientos de camiones varados por el temporal de nieve en Mendoza: "Tenemos que estar hasta el 5 de agosto"

Cientos de camiones se encuentran varados en el paso fronterizo Cristo Redentor, en el límite de la provincia de Mendoza con Chile, a raíz de un fuerte temporal que provocó el corte de rutas y dejó dos metros de nieve en la zona cordillerana. Uno de los choferes de los vehículos advirtió que aún les quedan varios días de espera para poder cruzar: "Nos dijeron que tenemos que estar hasta el 5 de agosto".
En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la continuidad de las alertas por el fenómeno climático y más de 50 cm de acumulación de nieve. Los camioneros varados transportan distintos productos desde la Argentina, Brasil y otros países vecinos y esperaban la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor, mientras son asistidos con comida y agua.
"Hace años que no se veía una nevada igual. Yo cruzo del desde el 2008 y nunca vi una nevada igual. Hoy están hablando de 4 y 5 metros de altura y bueno, se hace muy dificil la limpieza y todo", detalló Fernando Ferreyra a C5N.
Alerta por nevadas intensas
El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo este jueves el alerta por fuerte nevadas en áreas cordilleranas y las provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja, donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, según NA.
El organismo meteorológico indicó que se esperan:
- Entre 20 y 50 centímetros de nieve acumulada en zonas cordilleranas;
- Entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas;
En algunas localidades, las temperaturas registradas pasaron por -8,2°C, -14,5°C y hasta -20,3°C. Ayer, las mínimas fueron de -17 °C en El Calafate, Río Turbio y Gobernador Gregores.