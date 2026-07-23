23 de julio de 2026 Inicio
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Cientos de camiones varados por el temporal de nieve en Mendoza: "Tenemos que estar hasta el 5 de agosto"

Las fuertes tormentas provocaron cortes de rutas en la zona cordillerana. El período de espera incluso podría extenderse, si es necesario realizar tareas de barrido una vez que finalice el temporal.

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El fuerte temporal provocó el corte de rutas y dejó dos metros de nieve.

El fuerte temporal provocó el corte de rutas y dejó dos metros de nieve.

Cientos de camiones se encuentran varados en el paso fronterizo Cristo Redentor, en el límite de la provincia de Mendoza con Chile, a raíz de un fuerte temporal que provocó el corte de rutas y dejó dos metros de nieve en la zona cordillerana. Uno de los choferes de los vehículos advirtió que aún les quedan varios días de espera para poder cruzar: "Nos dijeron que tenemos que estar hasta el 5 de agosto".

La pareja sobrevivió dentro de su camioneta por más de un día.
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En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la continuidad de las alertas por el fenómeno climático y más de 50 cm de acumulación de nieve. Los camioneros varados transportan distintos productos desde la Argentina, Brasil y otros países vecinos y esperaban la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor, mientras son asistidos con comida y agua.

"Hace años que no se veía una nevada igual. Yo cruzo del desde el 2008 y nunca vi una nevada igual. Hoy están hablando de 4 y 5 metros de altura y bueno, se hace muy dificil la limpieza y todo", detalló Fernando Ferreyra a C5N.

Alerta por nevadas intensas

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo este jueves el alerta por fuerte nevadas en áreas cordilleranas y las provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja, donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, según NA.

El organismo meteorológico indicó que se esperan:

  • Entre 20 y 50 centímetros de nieve acumulada en zonas cordilleranas;
  • Entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas;

En algunas localidades, las temperaturas registradas pasaron por -8,2°C, -14,5°C y hasta -20,3°C. Ayer, las mínimas fueron de -17 °C en El Calafate, Río Turbio y Gobernador Gregores.

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