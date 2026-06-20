Último adiós a Taty Almeida: emotiva convocatoria en la Plaza de Mayo

A partir de las 10, Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S encabezan la despedida de una de las máximas referentes de la búsqueda de la Verdad, Memoria y Justicia.

Este sábado desde las 10, se llevará adelante el último adiós a Taty Almeida en Plaza de Mayo . La convocatoria estuvo a cargo de Madres de Plaza de Mayo y también de H.I.J.O.S.

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El anuncio de la noticia llegó a través de las redes sociales de ambas organizaciones, despedida motorizada principalmente por la familia. "La familia de Taty Almeida invita a todos y todas a despedirla en Plaza de Mayo el sábado 20 de junio a las 10:00 hs puntual", indicaron. Enseguida, agregaron: "¡Hasta siempre Taty!".

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordó la relación cotidiana que mantenía con Almeida . “Taty siempre estaba cuando se la necesitaba. Siempre estaba en los momentos que hacíamos desde actos en la Provincia de Buenos Aires hasta el 24, siempre”, expresó conmovido.

El mandatario la definió como “una presencia permanente ” y agregó: “Lo que vemos es que pasa el tiempo pero queda el ejemplo, y queda la lucha. Recordarla siempre a Taty, sobre todo en los momentos de duda donde necesitemos que alguien nos acompañe, siempre va a estar Taty”.

La expresidenta Cristina Kirchner despidió este martes, de manera presencial, a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida popularmente como Taty Almeida , quien falleció el domingo a los 95 años.

El cortejo fúnebre pasó por la puerta del departamento de la exmandataria en San José 1111, se frenó y estuvo unos minutos en la puerta, junto a un grupo de militantes que también aprovecharon para homenajearla. "Gracias. Mamá ya está con Ale. Sabés que te amamos", le señaló Fabiana, su hija, a través de un megáfono.

Último adiós a Taty Almeida: tras el velatorio público, sus restos fueron inhumados en Chacarita

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fallecida el domingo a los 95 años, recibió el homenaje de cientos de personas que desde el lunes se acercan para darle el último adiós.

La ceremonia comenzó el lunes a las 13 y se extendió hasta este martes al mediodía. Luego, a las 13:30, sus restos fueron trasladados al Cementerio de Chacarita, donde se realizó la despedida final.

Durante toda la jornada del lunes se registraron largas filas de asistentes, que llegaron a ocupar hasta tres cuadras. Militantes, dirigentes políticos, organismos de derechos humanos y ciudadanos anónimos se acercaron para rendir homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El velatorio se desarrolló a cajón cerrado. Junto al féretro fueron colocados una fotografía de Almeida y el histórico pañuelo blanco que la acompañó durante décadas en cada marcha y actividad vinculada a la defensa de los derechos humanos.

Quién fue Taty Almeida, la histórica referente de derechos humanos que murió a los 95 años

Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, falleció este domingo a los 95 años. Activista, defensora de los derechos humanos y luchadora incansable, murió buscando a su hijo Alejandro, detenido-desaparecido el 17 de junio de 1975.

Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, más conocida como Taty, nació el 28 de junio de 1930 en la Ciudad de Buenos Aires dentro de un ambiente conservador, ligado al mundo militar. Su padre fue oficial de Caballería y su madre pertenecía a una familia muy tradicional de Paraná.

Su único hermano varón se convirtió en coronel; sus tres hermanas se casaron con oficiales de Aeronáutica. Taty, en cambio, eligió a Jorge Almeida, el único civil de la familia, aunque tenía dos hermanos dentro de la Caballería. Tuvieron tres hijos: Jorge, Alejandro y María Fabiana.

Se había recibido como maestra, pero ejerció pocos años antes de dedicarse por completo a su familia. Rodeada de militares y dentro de una clase social bastante acomodada, Taty tenía poco conocimiento de lo que pasaba en el plano político hasta que su hijo Alejandro desapareció.

"Tenía 20 años cuando lo detienen y desaparecen la noche del 17 de junio de 1975. Estaba cursando el primer año de Medicina y trabajaba en Télam. Al día siguiente iba a tener un parcial y me avisó que no iría a trabajar. Salió de casa, dijo que enseguida volvía y nunca más lo volví a ver", contó años después.

"Lo último que me dijo fue: ‘Esperame, ya vengo’. Al día siguiente pregunto a los porteros, a los vecinos, y me entero que había habido una razzia muy grande en un bar de Santa Fe y Scalabrini Ortiz. Después de muchos, muchos años, me enteré que militaba en el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo)”, relató.

Taty empezó a buscar a su hijo sola, golpeando las puertas de los cuarteles y apelando a los contactos que su familia tenía dentro del ámbito militar. "Los únicos culpables son los peronistas", le dijeron. Ella lo creyó y hasta festejó el golpe de 1976, pensando que le devolverían a Alejandro.

Poco a poco fue dándose cuenta de que eso no iba a pasar. En 1979 se acercó al grupo de Madres; vio las fotos de otros desaparecidos y supo que no estaba sola. "A vos, ¿quién te falta?", le preguntó María Adela Antokoletz. Desde ese momento se volcó a la militancia con la convicción de que la búsqueda sería colectiva.

"Yo siempre digo que estoy feliz de haber parido a mis tres hijos, pero que Alejandro me parió a mí. Parió a esta Taty que salió de la nebulosa, que ya no es más gorila, aunque tampoco soy peronista. No tengo ningún partido. Aunque sí hacemos política, porque nuestra lucha es política pero no partidista. Alejandro parió a esta Taty que hasta que me den las fuerzas, ahí seguiré", afirmó.

Cuando la Asociación de Madres se dividió a fines de los ‘80, Taty se ubicó dentro de la Línea Fundadora. En 2011 fue reconocida como Personalidad Destacada de los Derechos Humanos por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y en 2024 asumió la presidencia de la agrupación.

"La fuerza y la alegría de las Madres está en los jóvenes que tienen memoria. A pesar de los bastones, las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie. Porque no estamos solas. Para demostrar que no nos han vencido", sostuvo.