7 de agosto de 2026 Inicio
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Corte total en Avenida Corrientes y Juan B Justo: un conductor cruzó en rojo, chocó una moto y a varios autos

El tránsito permanece cerrado, ya que el dueño de un Honda Fit gris impactó primero contra un motociclista y después a varios vehículos que estaban estacionados. Se reportaron dos heridos que fueron trasladados al Hospital Durand.

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El auto que cruzó en rojo quedó detenido en medio de la avenida Corrientes. 

Captura de pantalla mejorada con IA.

Un impresionante accidente ocurrió en el cruce de Avenida Corrientes y Juan B. Justo a primeras horas de la mañana, un auto modelo Honda Fit cruzó un semáforo en rojo, chocó a una moto y otros vehículos estacionados. Por el siniestro, las autoridades establecieron un gran operativo y cortaron la circulación en la zona. Se reportaron dos heridos.

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Desde Villa Crespo, la cronista Paula Avellaneda habló con la dueña de unos autos chocados, Fernanda contó que "cuando mi hija bajó la persona que manejaba el auto estaba ya dentro del patrullero, no sabemos como ocurrió me pidieron que me acerque a la dependencia ubicada en Camargo".

"El auto Honda Fit, conducía un hombre de unos 25 años, él fue el que cruzó el semáforo en rojo y se lleva por delante una moto que venía por Juan B. Justo que venían dos personas, un hombre y una mujer que fueron trasladados al Hospital Durán", aseguró la periodista.

El conductor tras impactar con los motociclistas, choca contra otros autos estacionados sobre la avenida Corrientes. Según pudo saber la periodista, en el lugar no le hicieron el test de alcoholemia al conductor del Honda Fit pero algunos testigos aseguran que estaría alcoholizado.

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