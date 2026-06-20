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Mundial 2026: Paraguay ganó y se recuperó de la derrota inicial contra Estados Unidos

El equipo de Gustavo Alfaro sumó tres puntos clave y quedó tercero en el grupo D. Mientras que, Brasil derrotó a Haití y Marruecos a Escocia. Además, el conjunto de Mauricio Pochettino ya clasificó a 16avos y se aseguró el primer lugar de la zona.

- 20 de junio 2026 - 07:55
Paraguay sumó y está tercero en el grupo D.

Paraguay sumó y está tercero en el grupo D.

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El grupo D ya tiene a su primer clasificado: Estados Unidos se aseguró el primer puesto y ya está en 16avos de final del Mundial 2026. Mientras que, Paraguay consiguió un triunfo clave por la mínima diferencia contra Turquía para meterse en la pelea y se encuentra tercero. También, Brasil le ganó 3-0 a Haití y Marruecos 1-0 a Escocia.

Los primeros eliminados del certamen son Turquía, tras la derrota con el equipo de Gustavo Alfaro, y Haití, luego de haber perdido sus primeros dos partidos.

En la décima jornada de acción de la Copa del Mundo, juegan Países Bajos contra Suecia y Túnez contra Japón por el grupo F. Y por el grupo E, Alemania se mide con Costa de Marfil y Ecuador, necesitado de una victoria, contra Curazao.

Entre los partidos destacados se encuentra el que jugarán en Houston neerlandeses y suecos. El seleccionado naranja deberá buscar la victoria tras su empate inicial ante Japón para mantener la esperanza de pasar como primero de grupo, mientras que los escandinavos intentarán sellar su clasificación matemática a los dieciseisavos de final tras su victoria ante Túnez.

Por su parte, Lionel Scaloni no podrá contar con Gonzalo Montiel después de que los estudios arrojen una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y podría ser reemplazado con Nahuel Molina. Otro de los cambios sería el ingreso de Julián Álvarez por Lautaro Martínez en la delantera.

Los partidos del sábado 20 de junio: horario y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

  • Países Bajos vs. Suecia (Grupo F). Estadio NRG (Houston), Estados Unidos: 14:00 horas | DSports (canales 610/1610), TyC Sports, Paramount+, Flow, DGo.
  • Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E). Estadio BMO Field (Toronto), Canadá: 17:00 horas | DSports (canales 610/1610), Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+, DGo.
  • Ecuador vs. Curazao (Grupo E). Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos: 21:00 horas | DSports (canales 610/1610), Paramount+, Flow, DGo.
  • Túnez vs. Japón (Grupo F). Estadio BBVA (Monterrey), México: 01:00 horas (madrugada domingo) | DSports (canales 610/1610), Paramount+, Flow, DGo.

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