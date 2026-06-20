Mundial 2026: Paraguay ganó y se recuperó de la derrota inicial contra Estados Unidos

El grupo D ya tiene a su primer clasificado: Estados Unidos se aseguró el primer puesto y ya está en 16avos de final del Mundial 2026. Mientras que, Paraguay consiguió un triunfo clave por la mínima diferencia contra Turquía para meterse en la pelea y se encuentra tercero. También, Brasil le ganó 3-0 a Haití y Marruecos 1-0 a Escocia.