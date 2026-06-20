Mundial 2026: Paraguay ganó y se recuperó de la derrota inicial contra Estados Unidos

Los partidos del sábado 20 de junio: horario y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
- Países Bajos vs. Suecia (Grupo F). Estadio NRG (Houston), Estados Unidos: 14:00 horas | DSports (canales 610/1610), TyC Sports, Paramount+, Flow, DGo.
- Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E). Estadio BMO Field (Toronto), Canadá: 17:00 horas | DSports (canales 610/1610), Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+, DGo.
- Ecuador vs. Curazao (Grupo E). Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos: 21:00 horas | DSports (canales 610/1610), Paramount+, Flow, DGo.
- Túnez vs. Japón (Grupo F). Estadio BBVA (Monterrey), México: 01:00 horas (madrugada domingo) | DSports (canales 610/1610), Paramount+, Flow, DGo.