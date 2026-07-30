30 de julio de 2026 Inicio
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Fuerte choque en el Paseo del Bajo: un camión quedó atravesado en la traza principal

Efectivos de AUSA trabajaron en destrabar el acoplado para facilitar la remoción del vehículo. Tras horas de esfuerzo, lograron liberar la calzada al tránsito.

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El camión estuvo durante varias horas en la traza central.

Tras momentos de extrema complicación en el tránsito, lograron destrabar el camión que había quedado cruzado en "efecto tijera" en el Paseo del Bajo, a la altura de la avenida Independencia.

La autopista permanecerá cerrada durante el fin de semana. 
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Personal de AUSA y los equipos de asistencia lograron enganchar la parte del semirremolque y movieron el vehículo hacia la banquina, permitiendo rehabilitar la circulación de forma parcial.

Cómo se originó el choque del Paseo del Bajo

El incidente se habría originado por una mala maniobra del conductor, presuntamente desencadenada por la explosión de un neumático.

La falla provocó que la parte delantera del camión perdiera el control y bloqueara por completo el paso en una vía donde la velocidad máxima es de 60 km/h. Ante el bloqueo total, las autoridades debieron montar un operativo de desvío para el tránsito pesado a la altura de Retiro.

Con el camión a resguardo en el carril derecho, se comenzó a habilitar paulatinamente el carril izquierdo para el paso de micros y vehículos de carga pesada. Esta reapertura parcial permitió descomprimir de a poco las demoras y el caos vehicular que se habían generado en la zona de ingreso al corredor.

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