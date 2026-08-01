1 de agosto de 2026 Inicio
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Tragedia la Ruta 192: siete muertos tras un violento choque frontal entre un auto y un camión

El siniestro ocurrió el viernes por la noche en el límite entre Torres y Exaltación de la Cruz. Tres de las víctimas tenían 15, 12 y 10 años, mientras que un ocupante permanece internado en estado crítico.

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El choque entre un camión y un automóvil dejó un saldo de 7 muertos. 

El choque entre un camión y un automóvil dejó un saldo de 7 muertos. 

El Día

A raíz de un violento choque frontal entre un automóvil y un camión ocurrido el viernes cerca de las 21, siete personas perdieron la vida y una resultó con heridas de extrema gravedad. La colisión se produjo sobre la ruta provincial 192, a la altura del kilómetro 22, entre Torres y Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires.

El impresionante accidente en Exaltación de la Cruz.
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Las primeras reconstrucciones indican que el Chevrolet Chevette trasladaba a ocho personas cuando impactó de frente contra un camión Mercedes-Benz por motivos que todavía permanecen bajo investigación. La violencia de la colisión provocó la muerte de siete ocupantes del automóvil casi de manera instantánea, según informaron medios locales.

Impactante imagen del choque entre un camión y un auto en ruta 192.

Impactante imagen del choque entre un camión y un auto en ruta 192.

Entre las víctimas fatales había tres menores de edad. Los fallecidos fueron identificados como Emiliano Moreira (32), Tamara Alvarenque (35), Ludmila Fredes (20), Santiago Fredes (19), Milagros Moreira (15), Josefina Moreira (12) y Martín Moreira (10), mientras que el único sobreviviente continúa internado con pronóstico reservado.

En contraste con el dramático saldo que dejó el automóvil, el conductor del camión, un joven de alrededor de 20 años, y su acompañante, de unos 50, no sufrieron heridas, permanecieron en el lugar y quedaron a disposición de los investigadores para aportar su testimonio.

Personal del Destacamento Torres, Bomberos Voluntarios de Luján y peritos de la Policía Científica en el operativo sobre la ruta 192.

Personal del Destacamento Torres, Bomberos Voluntarios de Luján y peritos de la Policía Científica en el operativo sobre la ruta 192.

Tras el impacto, efectivos de la Policía de Robles, personal del Destacamento Torres, Bomberos Voluntarios de Luján y peritos de la Policía Científica desplegaron un operativo sobre la ruta para asistir a las víctimas, preservar la escena y reunir los primeros elementos que permitan establecer cómo ocurrió el siniestro.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, que inició actuaciones por homicidio culposo. Mientras los especialistas completaban las pericias, el tránsito permaneció con restricciones parciales sobre la ruta provincial 192 para garantizar el trabajo de los equipos de emergencia.

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