La VTV aumenta en Misiones en 2026: a cuánto llega y qué debés saber

Los valores rigen desde enero en toda la provincia. El control al día evita sanciones y conflictos ante incidentes.

Por
El reajuste ronda el 30% y se aplica de manera general, sin excepciones por categoría.

  • La verificación obligatoria en Misiones tendrá nuevos valores desde enero de 2026, con un ajuste autorizado a nivel provincial.
  • El incremento impacta en autos particulares, transporte escolar, camiones, colectivos y remolques.
  • Las tarifas cambian según el tipo y el peso del vehículo, con montos diferenciados para cada categoría.
  • No contar con el control al día puede derivar en sanciones y problemas con la cobertura del seguro.

La Verificación Técnica Vehicular en Misiones iniciará 2026 con una actualización en sus tarifas, que deberán afrontar todos los conductores que realicen el trámite en la provincia. El nuevo esquema rige desde el 1° de enero y alcanza a cada tipo de unidad habilitada para circular.

La modificación fue avalada por la Subsecretaría de Seguridad y Justicia del Ministerio de Gobierno, área responsable de definir los valores del servicio en el territorio misionero. De acuerdo a la comunicación oficial, el reajuste ronda el 30% y se aplica de manera general, sin excepciones por categoría.

Con este escenario, quienes deban realizar la inspección deberán contemplar los nuevos importes y las condiciones vigentes, ya que mantener la verificación actualizada es un requisito clave para circular sin inconvenientes y evitar sanciones administrativas.

A cuánto llega la VTV de Misiones en 2026

Desde enero, los autos de uso particular deberán abonar $71.000 para cumplir con la verificación obligatoria. En el caso de taxis y unidades destinadas al transporte escolar, el valor establecido es de $56.000.

Para camiones, camionetas de bajo porte y micros turísticos con un peso de hasta 3.500 kilos, la tarifa fijada asciende a $82.800. En tanto, los vehículos dedicados al traslado de pasajeros o cargas de mayor porte deberán pagar $108.100 por el control técnico.

Los acoplados y remolques que superen los 3.500 kilos también fueron incluidos en la actualización y tendrán un costo de $79.300. Desde el organismo regulador remarcaron que circular sin la verificación vigente puede derivar en multas durante controles de tránsito y en posibles rechazos de cobertura por parte de las aseguradoras ante un siniestro.

El pago del trámite puede realizarse con tarjeta, tanto en las plantas habilitadas como mediante plataformas digitales, lo que brinda alternativas para organizar el desembolso y cumplir con la obligación dentro de los plazos establecidos.

