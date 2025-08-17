17 de agosto de 2025 Inicio
Trágico accidente en una obra en construcción: murieron cuatro obreros y uno está grave

Ocurrió este domingo al mediodía en San Lorenzo, una localidad cercana a Rosario, cuando un montacargas se desplomó y mató a los trabajadores.

Por
Un jubilado se defendió a los tiros de unos delincuentes en Berisso.
Berisso: un jubilado se defendió a los tiros de unos delincuentes que querían entrar a su casa

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió cerca del mediodía cuando un montacargas cayó desde gran altura en un edificio en construcción en calle San Carlos al 1.000.

Los testimonios aseguraron que el montacargas se desplomó por el hueco donde iría ubicado el ascensor desde el noveno piso, terminando con la vida de los cuatro operarios.

San Carlos al 1000, en la ciudad de San Lorenzo

Otro trabajador fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con fracturas en tibia y peroné y pelvis y según indicaron se encuentra en grave estado de salud.

Luego de que se diera aviso, al lugar acudieron de inmediato unidades del SIES, la Policía de Investigaciones (PDI) y los Bomberos Zapadores, quienes intervinieron de inmediato para asistir al sobreviviente.

En tanto, personal de criminalística realizaron las pericias correspondientes para intentar esclarecer las circunstancias del hecho. Por el momento, la investigación quedó a cargo del fiscal de turno de San Lorenzo.

San Carlos al 1000, en la ciudad de San Lorenzo

