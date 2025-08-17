17 de agosto de 2025 Inicio
Berisso: un jubilado se defendió a los tiros de unos delincuentes que querían entrar a su casa

El hombre, que tiene 88 años, advirtió ruidos en una parte de la vivienda y vio a los ladrones. Las autoridades secuestraron el arma e iniciaron una investigación.

Un jubilado se defendió a los tiros de unos delincuentes en Berisso.

NA/Policía bonaerense

Un hombre repelió a dos delincuentes a los tiros cuando buscaban acceder a su domicilio en la localidad bonaerense de Berisso. Las autoridades iniciaron una investigación y pidieron peritar la zona, además de examinar las imágenes de las cámaras de seguridad.

El suceso se produjo una casa situada sobre la calle 24, entre 124 y 125, cuando un jubilado de 88 años advirtió que dos hombres forzaban una puerta para ingresar a la vivienda. En ese momento, disparó con un arma para que los delincuentes se alejen.

En tanto, los delincuentes huyeron y el fiscal Juan Pablo Mennuci, quien encabeza la Unidad Fiscal de Investigación 5 solicitó peritar la casa y analizar los videos que registraron las cámaras de seguridad. Por su parte, el personal del Comando Patrullas de Berisso se dirigió a la zona, aunque no se registraron heridos.

En tal sentido, las autoridades secuestraron un revólver calibre .22 marca T.A.L.A, que tenía cinco balas cargadas, además de una vaina. El hombre no estaba habilitado para utilizar legalmente el arma.

