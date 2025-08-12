Imágenes sensibles: un preso se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia Un interno de Complejo Penitenciario Rosario, de 35 años, condenado por abuso sexual, tuvo que ser operado luego de que se tragara una bombilla de mate y la tuviera atravesada en el tórax. Por







El interno pertenece al Complejo Penitenciario Rosario (CPR).

Un presidiario, condenado por abuso sexual, se tragó una bombilla de mate y tuvo que ser trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde fue intervenido quirúrgicamente con éxito, tras retirar el objeto que tenía atravesado en el tórax.

El interno, de 35 años, del Complejo Penitenciario Rosario (CPR), solicitó atención médica el domingo por la noche de manera urgente debido a una fuerte dolencia estomacal. Le realizaron una placa radiográfica en la Unidad Penitenciaria ubicada en 27 de Febrero al 7800, y pudieron determinar que había ingerido una bombilla de mate que quedó alojada transversalmente en la cavidad torácica.

El recluso, identificado como Oscar Fabián Rodríguez (35), cayó preso el 5 de febrero de 2016 por un hecho de abuso sexual con acceso carnal, robo, tentativa de robo simple, hurto simple y amenazas simples, según informó Infobae.

Rodríguez, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente, quedó internado en observación. Se espera que este miércoles, de evolucionar favorablemente, pueda evaluarse su traslado al penal provincial.

Mirá la increíble radiografía del interno en Rosario