Tragedia en Villa Devoto: el motivo que explica por qué el bebé fue el único sobreviviente

La tragedia de Villa Devoto, en la que fallecieron cinco personas a causa de la inhalación de monóxido de carbono, dejó a un sobreviviente de un año, el cual está internado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Desde el SAME explicaron por qué pudo salir con vida del lugar afectado por el escape de gas.

En la misma casa fallecieron Demetrio De Nastchokine, Graciela Just, Andrés de Nastchokine y Marie Lane, también una menor de cuatro años, hermana del niño que pudo ser rescatado con vida. Si bien tenía síntomas de intoxicación, estaba consciente y con signos vitales.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó en El Trece que el menor “estaba en otra habitación y posiblemente tendría algún tipo de hendija o ventilación que eso le permitió salvarse”. Además, indicó que en otros cuartos había ventanas selladas y ninguna ventilación, lo que impidió que el resto se salvara.

Tragedia en Villa Devoto

“Pareciera ser monóxido de carbono. No se pudo hacer nada por ellos. Estaban fallecidos desde hacía varias horas”, indicó Crescenti y remarcó que el monóxido es un “asesino silencioso”. “No tiene olor, no se ve. Se combina con la hemoglobina y produce un paro respiratorio. Es fundamental actuar rápido: abrir ventanas, salir afuera. Eso salva vidas”, sumó Crescenti.

Ante esto, las autoridades informaron que en la casa encontraron algunos artefactos que pudieron contribuir a una posible acumulación de monóxido de carbono. Se llevaron dos termotanques, un calefón y una caldera.

Tragedia en Villa Devoto: quiénes eran las cinco víctimas del escape de gas

El barrio porteño de Villa Devoto se convirtió este martes en el escenario de una tragedia: cinco personas fueron encontradas muertas por inhalar monóxido de carbono.

Las víctimas fatales resultaron ser Demetrio De Nastchokine de 79 años, Graciela Just de 74, Andrés de Nastchokine de 43, Marie Lanane de 32 y Elisa de Nastchokine, una nena de 5 en tanto que la única sobreviviente fue una bebé, Milk de Nastchokinela , fue trasladado de urgencia al Hospital Zubizarreta. Por el momento, permanece fuera de peligro.

Tras un llamado de auxilio, el SAME se presentó de urgencia en la casa de calle Sanabria al 3700, una casa de dos plantas que pertenece al fallecido matrimonio del hombre de 75 años y la mujer de 79.