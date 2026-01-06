6 de enero de 2026 Inicio
Tragedia en un geriátrico de Olavarría: dos fallecidos y 37 heridos en un incendio

La mayoría de los afectados sufrieron intoxicación por monóxido de carbono. Un bombero se encuentra en terapia intensiva.

Autoridades señalaron que aún se desconocen cómo se originó el incendio en el geriátrico

Un incendio en el primer piso de un geriátrico en Olavarría dejó un saldo de dos personas fallecidas y 37 heridas con diferentes grados de afectación.

Según se informó, el siniestro se desató este lunes por la noche en la residencia para mayores ubicada en la calle 25 de Mayo y 110. El titular de Defensa Civil, Adrián Guevara, precisó que el primer llamado se recibió a las 21:36 y que, al llegar la primera dotación, el incendio ya estaba generalizado en el primer piso.

Para la evacuación se utilizaron escaleras y tablas para extraer a los residentes del primer piso. Participaron cerca de una veintena de ambulancias públicas y privadas. En el lugar trabajaron ocho dotaciones con un total de 40 bomberos operativos en el siniestro.

Luego de más de dos horas de trabajo, las autoridades confirmaron la muerte de dos personas, cuyos nombres no trascendieron. Además, hay 37 personas heridas que fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. Casi todos los heridos sufrieron intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Entre los internados se encuentran tres bomberos, uno de los cuales permanece en unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria.

Las autoridades indicaron que aún se desconocen las causas exactas del inicio del fuego, por lo cual trabaja en el lugar la Policía Científica y Bomberos de la Policía de Azul. Respecto a la situación administrativa del geriátrico, se aclaró que el lugar estaba incluido hace un año en un programa municipal de evaluación y seguimiento.

Incendio en Olavarría: el hospital Municipal se declaró en estado de emergencia

Tras la recepción de 25 heridos por el incendio en el geriátrico de Olavarría, el Hospital Municipal “Héctor M. Cura” se declaró en estado de emergencia.

Entre ellos se encuentran los adultos mayores, algunos empleados de la residencia y los tres bomberos que resultaron lesionados durante el rescate. “Uno está recibiendo la mayor complejidad que nosotros podemos dar para recuperar su salud”, afirmó el director del centro asistencial, Fernando Alí.

Además, ocho personas se encuentran internadas en terapia intensiva en la Clínica María Auxiliadora y otros cuatro fueron trasladados hasta al Sanatorio Cemeda.

Por último, más allá de la hipótesis inicial, Guevara aclaró que aún se desconocen las causas exactas del inicio de las llamas, por lo continúa la investigación. "Tenemos que informar que hay dos personas fallecidas, no sabemos las identidades. Está trabajando Policía Científica, que va a determinar de quiénes se trata y cómo se originó el siniestro”, concluyó.

