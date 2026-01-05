5 de enero de 2026 Inicio
Conmoción en Misiones: tres niñas murieron ahogadas en una laguna

El hecho se produjo en la ciudad de Apóstoles, donde las menores ingresaron al agua por motivos que se intentan establecer. Las víctimas tenían siete años.

Por el hecho intervino la Policía de Misiones.

Tres niñas de siete años murieron ahogadas en una laguna situada en la ciudad misionera de Apóstoles, lo que conmocionó a la provincia del Norte Grande. Las autoridades ordenaron una investigación para establecer el motivo por el cual ingresaron al agua.

El hecho se produjo en las inmediaciones del barrio Cantera, donde integrantes de la Policía de Misiones, con colaboración de División Infantería y Comando Radioeléctrico, fueron advertidos sobre las menores en una laguna. Según consignó Misiones Online, los médicos marcaron que las tres registraron signos de ahogamiento por asfixia por inmersión.

En este marco, las niñas fueron trasladadas en un hospital a un hospital pero finalmente murieron pese a las labores de los médicos, quienes les realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Las víctimas se encontraban junto a sus madres y otros familiares.

En tal sentido, los allegados de las víctimas dialogaron con la Policía y los médicos, mientras que se solicitó la intervención del médico policial y de Policía Científica.

