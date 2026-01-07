7 de enero de 2026 Inicio
Una pareja de policías fue atacada por motochorros: una de las víctimas podría no volver a caminar

La mujer quiso defender a su pareja y recibió cinco balazos por parte de los ladrones. Fue ingresada al quirófano por los impactos de bala recibido en la lumbar y podría volver a ser operada.

Dos motochorros interceptaron una moto para robarla en Burzaco, pero el conductor, chofer de la Policía, se defendió e intervino su novia desde otro auto. Ambos fueron atacados a balazos y la oficial mujer podría no volver a caminar producto de que los impactos dieron en la columna vertebral.

El hecho ocurrió a las 21 en la Ruta Provincial 4 de Burzaco, en el partido de Almirante Brown. Los ladrones intentaron sustraerle la moto Duke 350 al sargento Ezequiel Guillén Ledezma y le robaron su arma, una pistola Bersa Thunder Ultra Compact Pro.

Su pareja, Agostina Medina, quiso defenderlo al salir del Volkswagen Gol Trend negro que manejaba y recibió cinco disparos por parte de los delincuentes. El personal del Comando de Almirante Brown y las ambulancias trasladaron a las víctimas al Hospital Meléndez.

Los médicos confirmaron que Guillén Ledezma recibió heridas en ambas piernas, mientras que Medina recibió cinco: en la zona de la nalga, en la lumbar, pierna, mano izquierda y uno de los proyectiles dañó la columna vertebral, por lo que dudan si volverá a caminar.

Medina permanece internada en la Clínica Fitz Roy en la Ciudad de Buenos Aires y se encuentra bajo monitoreo estricto y sin riesgo de vida. Está a la espera de la intervención quirúrgica destinada a descomprimir la zona afectada.

La UFI N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora a cargo de Juan Manuel Baloira interviene en el caso.

