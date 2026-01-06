6 de enero de 2026 Inicio
Tragedia en Pilar: discutió con su vecino por una medianera y lo mató de un tiro

La víctima, identificada como Matías Damián Gorosito, falleció por un disparo en el pecho. El hombre cavaba pozos en el límite de su propiedad cuando su vecino lo atacó.

Por
El hombre fue trasladado al Hospital Central de Pilar. 

Un hombre discutió su vecino cuando cavaba una medianera y lo mató de un tiro en Pilar. Ante la Policía declaró que se le escapó el tiro, mientras cazaba palomas. La víctima fue identificada como Matías Damián Gorosito, de 20 años.

Autoridades señalaron que aún se desconocen cómo se originó el incendio en el geriátrico
Tragedia en un geriátrico de Olavarría: dos fallecidos y 37 heridos en un incendio

Según la información de las autoridades, Matías Damián Gorosito, cavaba pozos en el límite de su propiedad con Walter Javier González Samaniego, para poder levantar una medianera. Sin embargo, una discusión terminó con Samaniego disparándole a Gorosito en el pecho.

El brutal ataque ocurrió en Pilar, provincia de Buenos Aires, en la calle Río Eúfrates, entre Tte. 1° José Leónidas Ardiles y Primer Tte. Danilo Bolzan. González Samaniego terminó detenido por el asesinato de Gorosito, e imputado por homicidio simple, la investigación está a cargo de la UFI N°3 de Pilar.

En un principio, el asesino se negó a declarar ante el fiscal, pero según el relato de los Policías se había excusado por el asesinato diciendo que se le disparó un tiro cuando estaba cazando palomas.

El joven de 20 años fue trasladado al Hospital Central de Pilar, pero falleció horas más tarde, según informó Infobae la bala "impactó en la axila izquierda, habría tocado el corazón y le perforó el pulmón".

