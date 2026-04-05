Temporal en Tucumán: quiénes eran las personas que murieron volviendo de un casamiento

La tormenta sorprendió a Mariano Robles y Solana Albornoz volviendo de una fiesta en Tafí Viejo. La corriente arrastró su auto y quedaron atrapados en un canal de riego.

Mariano Robles , 28 años, y Solana Albornoz , de 32 años, volvían de un casamiento en Tafí Viejo cuando el temporal de Tucumán los sorprendió. La familia perdió el contacto con la pareja el sábado y la Policía encontró el auto volcado y atrapado en un canal de riego a la altura del barrio Nueva Italia con los cuerpos de los dos en su interior.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo fue arrastrado por la corriente y volcó al llegar al un canal de riego, lo que provocó que ambos quedaran atrapados y perdieran la vida. La pareja tenía dos hijos, la más pequeña de tan solo 9 meses, que se encontraban al cuidado de una niñera.

Robles trabajaba en la Casa de Gobierno de Tucumán , mientras que Albornoz se desempeñaba en la Caja Popular de Ahorros, un organismo público provincial encargado de regular y administrar el juego en la provincia. Se habían comunicado con su familia por última vez a las 21, cuando se retiraron de la fiesta.

Sus allegados habían indicado que eran personas cuidadosas y que no solían ausentarse sin avisar , lo que aceleró la denuncia y la búsqueda de la pareja. En el operativo intervino la Policía local, Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo y el Grupo Cero.

Un niño de 12 años murió este sábado en San Miguel de Tucumán tras recibir una descarga eléctrica en plena vía pública , en medio del fuerte temporal que afectó a la provincia. Se trató de la primera víctima fatal confirmada en el marco de las intensas precipitaciones que se registraron este fin de semana.

El hecho ocurrió en la calle Jujuy al 2800, en la zona sur de la capital provincial, frente a un supermercado mayorista. Según los primeros datos, Lisandro se encontraba jugando en el agua acumulada cuando entró en contacto con una corriente eléctrica que le provocó la muerte en el lugar.

En diálogo con TN, un vecino de la zona, llamado Juan, expuso que el hecho se produjo mientras un grupo de niños jugaba en el lugar: "Estaban jugando los nenes, estaban usando esa parte de la calle como si fuese piscina. Tocó un poste, que ya daba algunos toques porque varios de los que vienen a correr lo tocaron y se electrocutaron un poco".

"Lo tocó y se electrocutó. Lo vimos con toda la impotencia porque no podíamos hacer nada. Se escuchó la descarga y fue shockeante", recordó en esta línea.