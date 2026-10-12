13 de octubre de 2026 Inicio
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Tragedia en Santa Cruz: murió una joven atrapada en el incendio de su casa junto a sus mascotas

La víctima de 22 años quedó atrapada en el departamento mientras las llamas avanzaban. Cuando llegaron los bomberos, los animales estaban agonizando y sólo uno sobrevivió. La pareja de la víctima permanece internada bajo custodia. La Justicia investiga las causas del siniestro.

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Carla Martina Ríos falleció en el incendio de su casa junto a sus mascotas que quedaron atrapadas con ella.

Carla Martina Ríos falleció en el incendio de su casa junto a sus mascotas que quedaron atrapadas con ella.

Carla Martina Ríos Fernández, de 22 años, murió este domingo en un incendio que arrasó un departamento de dos plantas en la localidad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz. La joven quedó atrapada junto a sus mascotas, sólo una sobrevivió. Su pareja, de 24 años, logró escapar y permanece internado en terapia intensiva bajo custodia policial, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado. La Justicia investiga las causas del siniestro.

Bárbara Aragón tenía 26 años.
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"Se escuchaba a la chica con vida, sus gritos", relató el subcomisario Ángel Sánchez, jefe de la Unidad Primera de Policía de Las Heras quien confirmó la muerte de Carla Martina Ríos Fernández de 22 años. El fatal suceso ocurrió el domingo 11 de octubre y las autoridades fueron alertadas por un llamado al 911. Cuando los agentes de la Comisaría primera llegaron al lugar, encontraron al joven de 24 años fuera del departamento, con dificultades para respirar y asistido por vecinos.

El fuego comenzó cerca de las 3 de la tarde informaron desde el medio local La Opinión Austral, y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Según relató, el acceso a la planta alta estaba bloqueado y la escalera de madera había sido alcanzada por las llamas y el humo hacía imposible ver.

Ante esa situación, los bomberos tuvieron que ingresar por el techo y cortar un candado en una ventana para poder entrar. Allí hallaron el cuerpo de Carla, mientras efectivos relataban que escuchaban sus gritos pero no podían subir por el fuego y la falta de visibilidad.

En el operativo trabajaron policías, bomberos del Cuartel 11º, personal del Gabinete Criminalístico y equipos sanitarios, que desplegaron dos líneas de ataque y luego enfriaron la zona. Gracias a un muro cortafuego, el incendio no se propagó a la vivienda lindera.

En cuanto a la pareja de Carla, el hombre de 24 años, fue trasladada al hospital local y permanece en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado. Su madre aseguró entre lágrimas que la pareja llevaba ocho años y atravesaba “un buen momento”, al tiempo que sostuvo que lo ocurrido fue un accidente: “Está quemado por adentro”.

Desde la Policía aclararon que la custodia es preventiva, ya que “como eran pareja, está internado bajo custodia porque nunca hay que descartar nada”, explicó Sánchez. Hasta ahora no se informó que el joven haya sido imputado, y la investigación deberá determinar si el incendio fue accidental o si hubo otras circunstancias.

Los gatos de Carla fallecieron con ella en el incendio, sólo uno sobrevivió

La tragedia también alcanzó a los animales que vivían con Carla. Según informó Sánchez, varios gatos fueron hallados con quemaduras graves cuando los equipos de emergencia lograron ingresar al departamento: “Los gatos estaban agonizando cuando llegamos y estaban quemados en su totalidad”, expresó el funcionario.

Carla solía compartir fotos de sus mascotas en redes sociales, donde se la veía rodeada de diez gatos entre adultos y pequeños. En una de esas publicaciones había escrito: “Mis bebés, los amo”. La mayoría de sus animales y una de sus perras murieron junto con ella en el siniestro; sólo un felino logró sobrevivir, aunque con heridas severas que requieren tratamiento veterinario.

Ese gato está ahora bajo el cuidado de Florencia Fuentes, integrante de la agrupación proteccionista @sanando_huellitas, que busca reunir fondos para su recuperación. “Recién le inyectaron antibióticos y antiinflamatorios”, detalló a La Opinión Austral, y explicó que el animal tiene afectados los bigotes, las orejas y las almohadillas de las patas, que presentan supuración.

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