Tragedia en Misiones: cuatro muertos en un choque entre un auto, una camioneta y una moto

Las víctimas, que se trasladaban hacia Puerto Iguazú al momento del impacto, viajaban como acompañantes en el coche. Producto del impacto, las cuatro mujeres murieron en el acto.

Un choque múltiple registrado sobre la Ruta Nacional Nº 12, en la provincia de Misiones, dejó un saldo trágico de cuatro mujeres muertas. El siniestro ocurrió la altura del kilómetro 1397, en jurisdicción de San Ignacio, cuando un Peugeot 208 en el que se desplazaban las víctimas colisionó con una camioneta y una motocicleta, por causas que aún son materia de investigación.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, las cuatro mujeres viajaban como acompañantes en el automóvil. Debido al fuerte impacto, todas murieron en el acto , sin que los equipos de emergencia pudieran hacer nada para salvarles la vida. Entre las víctimas se encuentran tres mujeres de Corrientes y una cuarta con domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Luego de la autopsia correspondiente, identificaron a las tres correntinas fallecidas como Yesica Carmen Vidal , de 38 años ; Mayrli Jazmín Seles , de 17 ; y Nina Seles , de apenas 3 años , todas residentes en Curuzú Cuatiá. En tanto, la cuarta víctima fatal fue Lidia Alfonso , de 62 años , domiciliada en la localidad bonaerense de San Miguel .

Por otro lado, y como consecuencia del choque, resultaron heridos el conductor del Peugeot 208, quien también viajaba en el vehículo y reside en Curuzú Cuatiá. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales de la zona.

Además, permanece internada en el Hospital Pediátrico de Posadas una adolescente de 13 años , quien presenta lesiones de consideración.

En tanto, el conductor de una Toyota Hilux, oriundo de Resistencia (Chaco), y el motociclista involucrado en el siniestro también debieron ser derivados a hospitales de la región para su atención.

El accidente obligó a interrumpir el tránsito sobre la ruta nacional durante varias horas, mientras efectivos de Criminalística llevaban adelante las pericias correspondientes en el lugar.

Los cuerpos de las cuatro mujeres fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se realizaron las autopsias ordenadas por el Juzgado interviniente. La investigación busca determinar si el choque se produjo por fallas mecánicas, un error humano o una combinación de ambos factores, en uno de los corredores viales más transitados del noreste argentino.