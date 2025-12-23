23 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tragedia en Misiones: cuatro muertos en un choque entre un auto, una camioneta y una moto

Las víctimas, que se trasladaban hacia Puerto Iguazú al momento del impacto, viajaban como acompañantes en el coche. Producto del impacto, las cuatro mujeres murieron en el acto.

Por
Cuatro mujeres murieron por el incidente.

Cuatro mujeres murieron por el incidente.

Un choque múltiple registrado sobre la Ruta Nacional Nº 12, en la provincia de Misiones, dejó un saldo trágico de cuatro mujeres muertas. El siniestro ocurrió la altura del kilómetro 1397, en jurisdicción de San Ignacio, cuando un Peugeot 208 en el que se desplazaban las víctimas colisionó con una camioneta y una motocicleta, por causas que aún son materia de investigación.

Te puede interesar:

Ciudadela: murió un motociclista tras chocar con un auto en Acceso Oeste

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, las cuatro mujeres viajaban como acompañantes en el automóvil. Debido al fuerte impacto, todas murieron en el acto, sin que los equipos de emergencia pudieran hacer nada para salvarles la vida. Entre las víctimas se encuentran tres mujeres de Corrientes y una cuarta con domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Luego de la autopsia correspondiente, identificaron a las tres correntinas fallecidas como Yesica Carmen Vidal, de 38 años; Mayrli Jazmín Seles, de 17; y Nina Seles, de apenas 3 años, todas residentes en Curuzú Cuatiá. En tanto, la cuarta víctima fatal fue Lidia Alfonso, de 62 años, domiciliada en la localidad bonaerense de San Miguel.

Por otro lado, y como consecuencia del choque, resultaron heridos el conductor del Peugeot 208, quien también viajaba en el vehículo y reside en Curuzú Cuatiá. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales de la zona.

Además, permanece internada en el Hospital Pediátrico de Posadas una adolescente de 13 años, quien presenta lesiones de consideración.

En tanto, el conductor de una Toyota Hilux, oriundo de Resistencia (Chaco), y el motociclista involucrado en el siniestro también debieron ser derivados a hospitales de la región para su atención.

El accidente obligó a interrumpir el tránsito sobre la ruta nacional durante varias horas, mientras efectivos de Criminalística llevaban adelante las pericias correspondientes en el lugar.

Los cuerpos de las cuatro mujeres fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se realizaron las autopsias ordenadas por el Juzgado interviniente. La investigación busca determinar si el choque se produjo por fallas mecánicas, un error humano o una combinación de ambos factores, en uno de los corredores viales más transitados del noreste argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un conductor expuso una insólita justificación tras dar positivo de alcoholemia.

"Tomé vinagre": la insólita explicación de un conductor que dio positivo de alcoholemia en Pinamar

La víctima murió pese a ser asistida en el hospital local.

Tragedia en Córdoba: un conductor atropelló y mató a una agente de tránsito

El conductor impactó contra un vehículo en el que iban una familia con un menor de edad

Choque y vuelco en Flores: manejó 5 cuadras en contramano y dejó seis heridos trasladados

play

Choque múltiple en la General Paz: un herido de gravedad tras impacto de tres camionetas

play

Video: un motociclista fue rociado con gas pimienta en Balvanera en una discusión de tránsito

Los profesionales se desempeñan en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Salta: imputaron a cuatro médicos por mala praxis tras la muerte de un chico de 17 años

Rating Cero

Freddie Mercury y Brian May, Queen.
play

Brian May lanzará una canción inédita que había quedado afuera del disco Queen II

Este momento fue lo más comentado en redes el lunes pasado en Vélez.

"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson

Bruce Willis y su mujer llevan 14 años de matrimonio.

"Él era el centro de todo": el desgarrador relato de Emma Heming sobre cómo la enfermedad de Bruce Willis cambió la Navidad

Asesinato en Mónaco se convirtió rápidamente en uno de los documentales más vistos de Netflix gracias a un relato real cargado de intriga y tensión.
play

Este crimen parece de ficción pero fue un hecho real de los 90 y es un documental sorpresa de Netflix: cuál es

El Grinch vuelve a ser de lo más visto de Netflix.
play

Esta película es perfecta para ver en familia y te divertirá con su animación: es de lo más visto de Netflix

Fede Bal y Evelyn Botto se fueron de viaje juntos por primera vez.

Fede Bal y Evelyn Botto hicieron su primera escapada romántica: qué destino eligieron

últimas noticias

play
Freddie Mercury y Brian May, Queen.

Brian May lanzará una canción inédita que había quedado afuera del disco Queen II

Hace 14 minutos
Este momento fue lo más comentado en redes el lunes pasado en Vélez.

"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson

Hace 24 minutos
Los profesionales se desempeñan en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Salta: imputaron a cuatro médicos por mala praxis tras la muerte de un chico de 17 años

Hace 27 minutos
Incendio en Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo

Feroz incendio en una casa de Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo

Hace 35 minutos
play
Walter Block, autor de Defendiendo lo indefendible.

Prostitución, narcotráfico, chantaje y aborto: qué plantea el libro que Milei le regaló a su gabinete

Hace 1 hora