Se salvaron de milagro: un auto casi vuelca y no los embistió por centímetros El incidente ocurrió en Ensenada, donde un conductor se distrajo con el celular, chocó al auto de adelante y perdió el control. Se acercó peligrosamente a la vereda, donde dos personas esperaban el colectivo.







Las cámaras de seguridad registraron el impactante incidente en Ensenada. Captura

Un insólito incidente de tránsito ocurrió en la localidad bonaerense de Ensenada, con una cuota de fortuna que permitió que no hubiera heridos y que dos personas se salvaran de ser embestidas por pocos centímetros.

El hecho ocurrió la intersección de la avenida Almirante Brown y calle 16, donde el conductor de una Chevrolet Spin gris chocó de atrás a un Fiat Punto blanco que circulaba en el mismo sentido.

Las cámaras de seguridad registraron lo sucedido y muestran cómo el vehículo oscuro impacta al que se encontraba adelante, pierde la estabilidad y se desplaza hacia la vereda, siempre a punto de dar un vuelco.

En ese movimiento, pasó increíblemente cerca de dos personas que se encontraban al lado de una parada de colectivos, que se salvaron de milagro, lo que evitó lamentar un hecho con consecuencias graves a nivel humano.

Video: el insólito incidente de tránsito que milagrosamente no tuvo heridos Las imágenes de la cámara de seguridad muestran el insólito incidente, donde dos personas salvaron su vida de milagro.