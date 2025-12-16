16 de diciembre de 2025 Inicio
Tragedia en Morón: un bombero murió atropellado y otra perdió la pierna mientras apagaban un incendio

Matías Di Paolo tenía 33 años y trabajaba en la zona junto a su novia Micaela, a quien debieron amputarle la extremidad por una fractura expuesta. Mientras investigan si el auto corría una picada, se conoció que hay otro bombero en grave estado.

Tragedia en Morón: un bombero voluntario murió atropellado mientras apagaba un incendio

Un trágico accidente ocurrió en la noche del martes en el cruce de la Ruta 2011 y la avenida Márquez, en el partido de Morón, donde un auto embistió a cuatro bomberos que trabajaban en la zona. Uno de ellos perdió la vida y otro está grave.

Se trata de Marcos Di Paolo, un bombero voluntario de 33 años, que se encontraba trabajando en un foco ígneo en un basural de la zona. El hecho se produjo cerca de las 21, cuando Di Paolo y otros compañeros del cuartel de El Palomar estaban finalizando las tareas de extinción del incendio.

En ese momento, un Volkswagen Vento gris oscuro embistió de lleno al grupo de bomberos. Como consecuencia del impacto, Marcos Di Paolo fue desplazado alrededor de 30 metros y, pese a los intentos, murió en el lugar.

En el mismo siniestro resultaron gravemente heridas Milagros Barrionuevo, quien sufrió la amputación de una pierna, y Micaela Quipildor, de 26 años, pareja de la víctima, también bombera voluntaria, quien quedó atrapada entre el camión autobomba y el vehículo.

De acuerdo a lo que contó Sergio Cirigliano desde el lugar en C5N, Otros tres bomberos quedaron atrapados entre el auto y el camión, y lograron sobrevivir gracias a la rápida asistencia de sus propios compañeros que se encontraban trabajando en el lugar.

Según los primeros datos de la pericia accidentológica, los bomberos estaban levantando los conos de señalización y las líneas de ataque, ya que el foco ígneo había sido controlado. Fue en ese momento cuando el Vento los embistió violentamente. La autobomba se encontraba correctamente ubicada y con múltiples luces encendidas, lo que refuerza la hipótesis de una conducción imprudente.

Un testigo declaró ante la Comisaría Sexta de Morón que el automóvil circulaba a alta velocidad y que incluso habría estado corriendo una picada con una camioneta Volkswagen Amarok blanca. A raíz de este testimonio, las autoridades comenzaron a relevar las cámaras de seguridad municipales de Morón y Tres de Febrero, ya que el lugar del accidente se encuentra en el límite entre ambos distritos.

Aunque en la zona no funcionan las luminarias públicas, se informó que al momento del choque aún había luz natural, por lo que el camión de bomberos no podría haber pasado desapercibido.

