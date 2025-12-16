Impactante video: así fue el brutal choque de un pastor mendocino contra un camión arenero en Santa Fe El incidente se produjo en el cruce de las rutas 34 y 39, en dirección hacia la provincia de Mendoza. Las imágenes muestran cómo el vehículo impactó de lleno contra el camión, que terminó volcado en la calzada. Por + Seguir en







El camión volcó en la calzada producto del impacto.

El pastor Héctor Bonarrico y otras cuatro personas que regresaban desde la provincia de Chaco hacia Mendoza protagonizaron un fuerte accidente de tránsito en una ruta de Santa Fe. A pesar de la violencia del choque, no se registraron víctimas fatales.

Entre los ocupantes del vehículo se encontraban Bonarrico y su esposa, Magdalena Rosa Moragas, quienes habían viajado a Chaco por compromisos religiosos. En el auto también se desplazaban un matrimonio mendocino y su hija. El siniestro quedó registrado en un video que muestra el momento en que el automóvil en el que viajaban impacta contra un camión.

El grupo circulaba a bordo de una Volkswagen Taos por la Ruta Nacional 34 cuando, cerca de las 14.30, al llegar a la intersección con la Ruta Provincial 39, a la altura del kilómetro 343, embistió a un camión que transitaba de sur a norte y que ya había ganado el paso. El choque se produjo en inmediaciones de la localidad de Arrufó.

Como consecuencia del impacto, el camión volcó sobre la calzada y la ruta quedó completamente intransitable durante varias horas. La camioneta, en tanto, sufrió importantes daños materiales.

Cuatro de los ocupantes de la Taos, entre ellos Bonarrico y su esposa, fueron trasladados a centros de salud cercanos para recibir atención médica. Moragas fue quien sufrió las lesiones de mayor consideración y debió ser derivada a otro hospital de la zona para la realización de estudios de mayor complejidad.