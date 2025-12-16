16 de diciembre de 2025 Inicio
Impactante video: así fue el brutal choque de un pastor mendocino contra un camión arenero en Santa Fe

El incidente se produjo en el cruce de las rutas 34 y 39, en dirección hacia la provincia de Mendoza. Las imágenes muestran cómo el vehículo impactó de lleno contra el camión, que terminó volcado en la calzada.

El camión volcó en la calzada producto del impacto.

El pastor Héctor Bonarrico y otras cuatro personas que regresaban desde la provincia de Chaco hacia Mendoza protagonizaron un fuerte accidente de tránsito en una ruta de Santa Fe. A pesar de la violencia del choque, no se registraron víctimas fatales.

Entre los ocupantes del vehículo se encontraban Bonarrico y su esposa, Magdalena Rosa Moragas, quienes habían viajado a Chaco por compromisos religiosos. En el auto también se desplazaban un matrimonio mendocino y su hija. El siniestro quedó registrado en un video que muestra el momento en que el automóvil en el que viajaban impacta contra un camión.

El grupo circulaba a bordo de una Volkswagen Taos por la Ruta Nacional 34 cuando, cerca de las 14.30, al llegar a la intersección con la Ruta Provincial 39, a la altura del kilómetro 343, embistió a un camión que transitaba de sur a norte y que ya había ganado el paso. El choque se produjo en inmediaciones de la localidad de Arrufó.

Como consecuencia del impacto, el camión volcó sobre la calzada y la ruta quedó completamente intransitable durante varias horas. La camioneta, en tanto, sufrió importantes daños materiales.

Cuatro de los ocupantes de la Taos, entre ellos Bonarrico y su esposa, fueron trasladados a centros de salud cercanos para recibir atención médica. Moragas fue quien sufrió las lesiones de mayor consideración y debió ser derivada a otro hospital de la zona para la realización de estudios de mayor complejidad.

Al día siguiente del accidente, los involucrados fueron trasladados desde Santa Fe hacia Mendoza por familiares y amigos. El estado final del vehículo evidenció la magnitud del siniestro.

