Tragedia en Mar del Plata: salió a defender a su hija de una pelea y lo mataron de una puñalada

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el agresor se había peleado con la mujer por la tenencia de estupefacientes. El asesino fue trasladado a un hospital cercano, donde fue detenido.

La víctima tenía una grave herida cortante en el tórax.

Un hombre de 47 años fue asesinado de una puñalada, el viernes por la noche, en el asentamiento conocido como Villa Evita, en Mar del Plata, cuando intentó defender a su hija durante una violenta discusión. El presunto agresor, de 32 años, fue detenido poco después al ser trasladado herido al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

El crimen salió a la luz cuando una mujer se presentó en la Comisaría 16ª para denunciar que había una persona gravemente herida con un arma blanca en el asentamiento.

Según publicó el medio 0223, al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima con una profunda herida en el tórax. Pese a los intentos por asistirlo, el hombre murió antes de recibir atención médica. En tanto, el agresor, también presentaba lesiones y fue trasladado al hospital, donde quedó aprehendido bajo custodia policial.

De acuerdo con las primeras investigaciones ordenadas por la fiscal Florencia Salas, la secuencia comenzó cuando la hija de Núñez mantuvo una discusión con Rabañera Morales, aparentemente vinculada a la posesión de estupefacientes. Cuando la joven ingresó a su casa para refugiarse y su padre intervino para defenderla, todo derivó en una pelea que terminó con ambos heridos.

La Policía continúa tomando declaraciones en la zona para esclarecer las circunstancias del hecho. La causa fue caratulada como homicidio, y el acusado permanecerá bajo vigilancia hasta recibir el alta médica.

