Crimen en Hurlingham: discutió con su amigo y lo mató de un disparo El agresor desenfundó un arma que tenía escondida en el bolsillo de su buzo y, tras asesinarlo, escapó en la bicicleta de la victíma mientras un cómplice observaba la escena.







Un nuevo crimen conmocionó a los vecinos de Hurlingham: un joven de 18 años mató a su amigo de varios disparos luego de una discusión en plena calle.

Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa a la víctima circulando en bicicleta junto a Sebastián Leandro Demichelis (18) y Ezequiel Isaías Morán (17). De acuerdo con lo que muestran las imágenes, luego de una breve conversación, Demichelis se ubicó frente a la víctima y comienzan a discutir.

De manera repentina, el joven extrae un arma y comienzan a pelear. La víctima intentó defenderse y forcejea para evitar un nuevo tiro, pero el agresor vuelve a sacar el seguro y dispara otra vez.

Herido, el hombre intenta escapar, aunque recibe un tercer disparo a quemarropa mientras estaba de espalda. Acto seguido, el atacante escapó en la bicicleta de su amigo, mientras Morán se queda unos segundos en el lugar antes de retirarse caminando. La otra bicicleta quedó abandonada en la calle.

Luego de conocer la noticia, cuando los efectivos policiales se acercaron hallaron tres vainas y un proyectil calibre 40 en el lugar donde tuvo lugar crimen. La víctima fue trasladada a un hospital cercano, aunque murió tras permanecer varias horas en estado crítico.

La DDI de Morón, junto a la UFI del Joven N°2, logró detener al cómplice luego de ver las cámaras y recolectar testimonios Por otro lado, Demichelis permanece prófugo y, de acuerdo con la investigación, tiene antecedentes por robo calificado. Los investigadores confirmaron el vínculo entre los jóvenes, a la vez que la causa fue caratulada como “abuso de arma y homicidio”