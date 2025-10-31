Crimen de una jubilada en Acassuso: detuvieron a cinco personas El cuerpo de la mujer, identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga de 81 años, tenía las manos atadas y fue hallado por su hija que asistió al domicilio tras varios días sin poder establecer contacto. La Policía secuestró herramientas que habrían sido utilizadas para violentar las puertas y ventanas. Por







Dos de los detenidos serán indagados esta tarde.

Cinco personas fueron detenidas por el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga, una jubilada de 81 años que fue asesinada luego de un intento de robo en su casa de Acassuso, en el partido de San Isidro. El cuerpo de la mujer, que tenía las manos atadas y con varios signos de violencia, fue hallado por su hija que asistió al domicilio tras varios días sin poder establecer contacto.

Por su parte, la Policía secuestró herramientas que habrían sido utilizadas para violentar las puertas y ventanas. La fiscalía investiga un homicidio criminis causa en ocasión de robo. Luego del llamado al 911 por parte de la familia de María, intervino personal de la Comisaría 4ta de Barrancas de San Isidro, la DDI local y el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Patricio Ferrari.

Los primeros resultados de la autopsia determinaron que la mujer llevaba varios días fallecida y que el crimen ocurrió durante la noche del sábado 25 de octubre.

María fue asesinada por los delincuentes que ingresaron a su domicilio para robarle. "Nosotros nos enteramos ayer cuando llegó la policía porque habían visto la ventana abierta hace dos días. Llamaron los vecinos. Ella vivía sola. Después vino la familia y bueno", señaló a C5N un vecino de María en el barrio de Acassuso.