31 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Crimen de una jubilada en Acassuso: detuvieron a cinco personas

El cuerpo de la mujer, identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga de 81 años, tenía las manos atadas y fue hallado por su hija que asistió al domicilio tras varios días sin poder establecer contacto. La Policía secuestró herramientas que habrían sido utilizadas para violentar las puertas y ventanas.

Por

Dos de los detenidos serán indagados esta tarde. 

Cinco personas fueron detenidas por el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga, una jubilada de 81 años que fue asesinada luego de un intento de robo en su casa de Acassuso, en el partido de San Isidro. El cuerpo de la mujer, que tenía las manos atadas y con varios signos de violencia, fue hallado por su hija que asistió al domicilio tras varios días sin poder establecer contacto.

Te puede interesar:

Crimen en Hurlingham: discutió con su amigo y lo mató de un disparo

Por su parte, la Policía secuestró herramientas que habrían sido utilizadas para violentar las puertas y ventanas. La fiscalía investiga un homicidio criminis causa en ocasión de robo. Luego del llamado al 911 por parte de la familia de María, intervino personal de la Comisaría 4ta de Barrancas de San Isidro, la DDI local y el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Patricio Ferrari.

Los primeros resultados de la autopsia determinaron que la mujer llevaba varios días fallecida y que el crimen ocurrió durante la noche del sábado 25 de octubre.

horror-en-san-isidro-encontraron-muerta-a-una-mujer-de-81-anos-atada-de-manos-en-su-propia-casa-fotos-gentileza-opinion-frontal-y-inforbano-C5FC752KWBBAPGUYDSEXI2RW2E
María fue asesinada por los delincuentes que ingresaron a su domicilio para robarle.

María fue asesinada por los delincuentes que ingresaron a su domicilio para robarle.

"Nosotros nos enteramos ayer cuando llegó la policía porque habían visto la ventana abierta hace dos días. Llamaron los vecinos. Ella vivía sola. Después vino la familia y bueno", señaló a C5N un vecino de María en el barrio de Acassuso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cristian Martín Galván, ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay.

Condenan al policía que utilizó a cuatro presos como mozos en su casamiento

El colegio Nazareth de Quilmes despidió a Benicio.

La conmovedora despedida del colegio al que iba el niño aplastado por un arco: "Profundo dolor"

La joven de 28 años fue vista con vida por última vez el 2 de junio de 2023.

Caso Cecilia Strzyzowski: quedó conformado el jurado popular que decidirá la culpabilidad o no de los 7 imputados

Por el hecho intervinieron las autoridades bonaerenses.

Hurlingham: discutió con su concuñado, lo asesinó a balazos y está prófugo

Amy Lynn Bradley tenía 23 años cuando embarcó junto a su familia.

Viajó con su familia en un crucero al Caribe y desapareció: cómo es el caso que lleva más de 27 años sin resolverse

Palacios, de 49 años, es dueño de una empresa de taxis de alta gama en la localidad entrerriana de San Salvador y era habitual que hiciera viajes de larga distancia a distintos puntos del país.

Hallaron un cráneo y otros restos humanos en Entre Ríos e investigan si se trata del remisero asesinado por Pablo Laurta

Rating Cero

Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions.

Revelado: qué planes tenía Marvel para Avengers The Kang Dynasty

¿María Becerra se sumó a una plataformapara adultos?

Quién es la famosa cantante que se sumó a una plataforma para adultos: "Colapsó la página"

Meri Deal es la líder de Toco para vos.

Quién es Meri Deal, la cantante que tuvo un encuentro amoroso con Franco Colapinto

En un video publicado en Instagram, relató que durante la operación le retiraron todos los piercings del rostro.

La notoria transformación de Cande Tinelli tras pasar por el quirófano

La serie empezó a filmarse en Valencia y Madrid.

Se viene en Netflix: la serie que está inspirada en los terribles crímenes de un asesino en serie

María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA.

María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena

últimas noticias

Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions.

Revelado: qué planes tenía Marvel para Avengers The Kang Dynasty

Hace 12 minutos
Según su visión, el trabajo humano se reducirá y el tiempo libre ganará protagonismo.

La teoría de Bill Gates sobre la IA y la jornada laboral: ¿se vienen 2 días de trabajo por semana?

Hace 18 minutos
¿María Becerra se sumó a una plataformapara adultos?

Quién es la famosa cantante que se sumó a una plataforma para adultos: "Colapsó la página"

Hace 20 minutos
Conocé la historia de Jenny Kelly y su actual tratamiento

Sintió algo extraño cuando se bañaba y el diagnóstico cambió su vida: qué descubrió

Hace 20 minutos
En los meses de diciembre a marzo, las playas lucen su mejor versión.

Con acantilados y un mar cristalino: cuál es la playa de Brasil que está cerca de Argentina y es ideal para visitar en 2026

Hace 21 minutos