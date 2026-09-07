7 de septiembre de 2026 Inicio
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Tragedia en La Plata: un joven de 19 años fue atropellado por el tren al cruzar en moto con la barrera baja

Matías Agustín Ledesma intentó cruzar en moto a contramano y con la barrera baja. Fue embestido por el tren Roca y, pese a los intentos de reanimación del SAME, murió en el lugar. La Justicia caratuló la causa como “muerte por accidente”.

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Un joven  cruzó a contramano en moto y falleció al ser embestido por el tren. 

Un joven  cruzó a contramano en moto y falleció al ser embestido por el tren. 

Un joven de 19 años murió este lunes en La Plata tras ser atropellado por el tren Roca. La víctima, identificada como Matías Agustín Ledesma, intentó cruzar en moto a contramano y con la barrera baja en la zona de 1 y 32. A pesar de que el personal del SAME acudió al lugar e intentó reanimarlo, el chico falleció en el acto. La Justicia caratuló el hecho como “muerte por accidente”.

Así quedó el automóvil al caer en un canal de riego a la altura del Puente de Fierro, en la localidad rionegrina de Fernández Oro.
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El trágico hecho ocurrió en en la localidad bonaerense de City Bell, partido de La Plata, cuando un joven motociclista intentó cruzar el paso a nivel de las calles 476 y Centenario con la barrera baja. Tras el llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de la Base Norte llegaron al lugar y hallaron una formación del tren Roca detenida sobre las vías, mientras personal médico intentaba asistir a la víctima que se encontraba a pocos metros de la vía con múltiples lesiones junto a su Honda Tornado roja y negra.

La investigación por la muerte del joven motociclista quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 de La Plata, que dispuso preservar la zona del accidente para realizar las pericias. La causa fue caratulada como “muerte por accidente”, en línea con otros episodios recientes ocurridos en pasos a nivel del área metropolitana.

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