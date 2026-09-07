De qué tratan los libros que está leyendo Antonela Roccuzzo: romance, deporte, fantasía y la Biblia

La modelo volvió a compartir en sus redes sociales qué historias disfruta leer y reveló una tendencia innegable hacia el romance. Además, publicó un nuevo video para Booktok.

Antonela Roccuzzo continúa construyendo su presencia en el mundo de los libros en Instagram y TikTok y este lunes compartió qué historia está leyendo y cuáles tiene pendientes . La esposa de Lionel Messi eligió poner en primer lugar Prohibido enamorarse (The deal) de Elle Kennedy de la saga Fuera del Campus (Off campus).

Se cumplen 30 años de la muerte de Gilda, la reina que conquistó las hinchadas del fútbol argentino

Se trata de un romance deportivo (sport romance) cuyo primer libro se adaptó en la primera temporada de la serie Off campus en la plataforma Prime Video. En los comentarios le recomendaron que continúe con el resto de los libros de la saga para ahondar en el resto de los personajes y no solo en Hannah Wells y Garret Graham , los protagonistas de la primera historia.

Al igual que sucede con Más que rivales (Heated rivalry), se trata de una saga de cinco libros que desarrolla distintas historias dentro de un mismo universo compartido por los personajes que protagonizan cada una. En el caso de la serie emitida por HBO Max, la historia de Ilya Rozanov y Shane Hollander que se ve en la primera temporada se encuentra en el segundo tomo.

La novela que aparece al frente de la pila que compartió la empresaria rosarina tiene como trama principal un falso noviazgo en una universidad estadounidense entre una estudiante que necesita renovar su beca y el mejor jugador del equipo de hockey sobre hielo. A lo largo de la trama se abordan diversos temas con perspectiva feminista como la salud mental masculina, la relación de las mujeres con su placer sexual, la violencia de género y las consecuencias psicológicas del abuso sexual en la adolescencia.

Además de los tres libros que se ven en una misma pila, arriba a la derecha también aparece una versión turquesa de la Biblia adornada con flores.

A la par de esta publicación, Roccuzzo compartió un TikTok con el hashtag #Booktok donde se la puede observar leyendo en un estudio de grabación y en una cama. "Es tan real eso que dicen: los libros te llevan, aunque no te muevas del sitio", escribió sobre los videos.

De qué tratan los libros que compartió Antonela Roccuzzo en Instagram

Corazón roto de Colleen Hoover, un romance juvenil

La protagonista es Merit Voss, una adolescente con una familia muy disfuncional sobre la que guarda muchos secretos, que se enamora de Sagan en una tienda de antigüedades local en la que estaba buscando un trofeo metálico descartado para olvidarse de un mal día. Sin embargo, la joven considera al adolescente fuera de su alcance.

El libro aborda el drama familiar, muestra cómo los secretos de cada miembro de la familia van saliendo a la luz hasta que todo explota, y a la vez narra los problemas de salud mental de la protagonista y sus aventuras románticas.

Desde el vamos, la familia vive en una Iglesia abandonada donde la madre con cáncer habita el sótano y el padre está casado con su amante, que fue enfermera de esa primera esposa. Para lidiar con su dolor, Merit colecciona trofeos que no ganó, sino que otras personas descartaron en tiendas de antigüedades.

Colleen Hoover también escribió el libro que fue adaptado al cine Romper el círculo, cuyo film estuvo protagonizado por Blake Lively y Justin Baldoni.

El príncipe cruel de Holly Black, una fantasía romántica

Es el libro que más se aleja de la realidad ya que se trata de una fantasía romántica protagonizada por Jude, una humana que fue arrastrada junto con sus dos hermanas a la Corte Suprema del Reino Feérico donde detestan a los seres humanos. En el mundo narrado por Holly Black quienes ostentan el poder político son los fae, es decir, hadas con la estatura de una persona.

Jude deberá ingeniárselas para participar de la rosca política de ese reino e ir ganando poder entre personas que la odian solo por no ser fae, incluido Cardan, el hijo más joven del Alto Rey. Es un clásico caso de enemigos que se convierten en amantes (enemies to lovers) luego de intentar matarse en varias oportunidades.

Las portadas de la trilogía escrita por Holly Black.

La autora desarrolla la historia completa de Jude en tres libros: El príncipe cruel, El rey malvado y La reina de nada. Como la mayoría de los libros que pertenecen a este género, cuenta con escenas eróticas.

Prohibido enamorarse de Elle Kennedy, un sport romance

La historia sigue a Hannah Wells, una estudiante universitaria brillante, y Garrett Graham, la gran estrella y capitán del equipo de hockey sobre hielo de la universidad. Ambos hacen un acuerdo: el deportista fingirá ser el novio de la compositora para llamar la atención de un músico que le gusta y podría ayudarla con la renovación de su beca y ella accederá a enseñarle Filosofía para aprobar la materia y mantener su reputación.

En el camino, el dúo descubre que cada uno es más humano de lo que habían anticipado y más interesante y atractivo. En el medio deberán lidiar con malos entendidos, secretos y verdades que irán saliendo a la luz. Entre los temas que se abordan se encuentran el abuso sexual, hombres que hablan sobre sus sentimientos, la violencia de género, la violencia intrafamiliar y la relación de las mujeres con su propio placer sexual.

El resto de los libros de la saga se llama, en orden: Objetivo: tú y yo, Inmune a ti, Contigo hasta el final y El legado. En ellos se abordan las distintas historias de los personajes y las parejas que rodean a Hannah y Garrett.