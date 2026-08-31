Accidente: una escalera mecánica colapsó en el Belgrano Sur y hubo once heridos Cinco personas fueron trasladadas a hospitales porteños y seis recibieron asistencia en el lugar. El SAME atribuyó el accidente a un desperfecto técnico. Hay un menor de edad entre las víctimas. Por Agregar C5N en









Un desperfecto en la escalera mecánica ocasionó 11 heridos.

Once personas resultaron heridas tras el colapso de una escalera mecánica en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur. Según reportó personal médico, cinco fueron trasladadas a hospitales porteños, mientras que seis recibieron asistencia en el lugar. El SAME confirmó que el accidente se produjo por un desperfecto técnico y calificó la caída como “importante”.

“Hubo un desperfecto técnico que provocó la caída de 11 personas. Del total, seis fueron atendidas en el lugar y cinco trasladadas con politraumatismos varios al hospital Grierson, Penna y Ramos Mejía”, explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, a TN.

El colapso de la escalera mecánica en la estación Sáenz, ubicada en el barrio de Nueva Pompeya, dejó un saldo de once heridos, entre ellos un niño de un año. Para asistir a las víctimas se desplegó un amplio operativo con 16 ambulancias en el lugar, mientras que en la escena se observaron manchas de sangre sobre la estructura afectada, reflejo de la gravedad del accidente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noticias Argentinas (@naagenciaok) Una mujer murió tras quedar atrapada en el Metrobus Una mujer de 70 años murió luego de ser atropellada por el colectivo de la línea 67 en uno de los carriles del Metrobús de Avenida Cabildo, en el barrio porteño de Colegiales.

El hecho ocurrió este martes a media mañana a la altura de avenida Cabildo 475, entre Jorge Newbery y Maure, sentido Palermo, según la información oficial del SAME, que al llegar al lugar constató la muerte de la víctima. Al mismo tiempo, personal médico asistió al chofer del transporte de pasajeros, de 27 años, que sufrió una crisis nerviosa y entró en shock al darse cuenta de la situación. En el lugar trabajó la Policía, Unidades de Atención Inmediata y una ambulancia del SAME.

La investigación se centrará en tratar de determinar cómo fue la circunstancia en que la mujer, que estaba en el Metrobús esperando para tomar el colectivo, terminó debajo de la unidad y embestida por la unidad de transporte.