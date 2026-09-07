7 de septiembre de 2026 Inicio
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Tucumán: una mujer de 79 años, víctima de violencia de género, mató a su esposo de dos disparos

Según vecinos y familiares, la mujer era víctima de violencia de género desde hacía años. Tras el hecho, llamó a su hijo y fue demorada, pero la Justicia resolvió liberarla por su edad y por el contexto de maltrato, permitiendo que quede alojada en la casa de una de sus hijas.

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Una septuagenaria ejecutó de dos disparos a su pareja tras años de maltrato.

Una septuagenaria ejecutó de dos disparos a su pareja tras años de maltrato.

Una mujer de 79 años mató a su esposo de 76 en su casa de Villa Alem con dos disparos, tras años de sufrir violencia de género. El hecho ocurrió en la madrugada y la acusada llamó a su hijo para confesar lo sucedido. La Fiscalía de Homicidios II investiga el caso, que conmocionó a Tucumán y abrió el debate sobre tenencia de armas en casas particulares.

Silvia Beatriz Mena, quien fue hallada muerta por su hijo, junto a su marido, Marcelo Tesio, sospechoso.
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El trágico hecho ocurrió a las 2 de la mañana, cuando Blanca Susana Argatt, de 79 años, llamó a uno de sus hijos para contar lo sucedido en su vivienda de Pasaje Primera Junta al 1.000, en Villa Alem. Al llegar, el hombre encontró a su padre, Manuel Rodríguez, de 76, sin vida. Fue él quien dio aviso a la Policía, que constató el fallecimiento y recogió las primeras declaraciones en las que se señaló que la mujer habría efectuado los disparos contra su esposo mientras dormía.

El fiscal de la causa reunió pruebas y testimonios que confirmaron que la mujer de 79 años era víctima de violencia de género desde hacía varios años, con agresiones físicas y psicológicas que nunca fueron denunciadas. Según la investigación, esa madrugada disparó dos veces contra su esposo de 76 años mientras dormía: un tiro en la cabeza y otro en el pecho.

El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, dirigida por Carlos Sale, quien se presentó en el lugar junto a su equipo y ordenó la intervención del ECIF para recolectar evidencias. El contexto en el que vivía la anciana será clave en la causa, ya que la Justicia evalúa la figura de legítima defensa para explicar el desenlace.

Por su parte, la Justicia tucumana resolvió no imponerle prisión preventiva y dispuso que quede alojada en la casa de una de sus hijas. Los hijos de la mujer relataron que su madre vivió un verdadero calvario, lo que se considera un atenuante en el marco de la causa. En estos casos, los tribunales suelen evaluar la figura de legítima defensa, dado que la mujer actuó tras una historia prolongada de violencia doméstica.

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Ernesto Tesio encontró a su madre, Silvia Beatriz Mina, con "un corte en el cuello bien calculado" y su papá Marcelo le admitió haberla matado tras discutir"porque no le alcanzaba la jubilación, discusiones cotidianas" mientras comían pan con queso. El hombre definió a su padre como "un tano loco" y "un psicópata".

"Lo atacó y se le fue la mano, 'me defendí y se me fue la mano, estábamos comiendo pan con queso y discutimos y se me fue la mano', esas son las palabras textuales de él", detalló el hijo del matrimonio a C5N que halló el cuerpo de su madre con "la sangre ya coagulada" al llegar a la casa que compartían los tres junto a su hija y su sobrina.

Ernesto detalló el momento en el que encontró el cuerpo: "Me llama para mostrarme la situación, yo doblo en esa esquina porque habíamos salido a dar una vuelta a las 12 y vuelvo a la una, cuando llego a la puerta, levanta la cortina a la una del mediodía... Entramos con las nenas y cuando veo el charco de sangre".

El femicida Marcelo Tesio con su víctima, Silvia Beatriz Mina.

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