7 de septiembre de 2026 Inicio
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Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier amplía su declaración y cambia de estrategia judicial

Tras haber reemplazado a su defensor público por el abogado Carlos Arguello, el único acusado por la autoría material del crimen busca imponer la versión de que actuó como "nexo" entre partes.

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Claudio Barrelier es el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba.

C5N

Claudio Barrelier, el único acusado por la autoría material del femicidio de Agostina Vega, ocurrido en mayo de este año en Córdoba, habla este lunes ante el fiscal Raúl Garzón en una nueva declaración indagatoria. La audiencia genera fuerte expectativa porque busca cambiar el eje de su defensa y sostener la hipótesis de que actuó como "nexo" entre partes.

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Hace pocas semanas, el acusado reemplazó a su defensor público y ahora es representado por el abogado Carlos Arguello. De acuerdo con lo que circuló antes de la indagatoria, existían dos posibles líneas: que Barrelier diera nombres de personas que le habrían ofrecido protección sin cumplir, o que buscara deslindar responsabilidades dentro de su propio círculo familiar. Esta segunda hipótesis es la que tomó fuerza.

Así, intentaría desligar de responsabilidad tanto a su pareja, Marianela Palmero (detenida con prisión preventiva), como a su madre, Viviana, y a su hermana, quienes no están imputadas pero sí bajo una línea de investigación que apunta a que ambas habrían estado el lunes por la mañana en la casa de Juan del Campillo 878 limpiando la escena del crimen.

Sobre Palmero pesa además la imputación por una causa previa, de mayo de 2025, cuando otra joven logró escapar de esa misma casa y pedir ayuda a los vecinos, en lo que en ese momento se investigó como un secuestro. Esa causa también quedó bajo investigación del fiscal Garzón.

Femicidio de Agostina Vega: lo que dijo la querella

Antes de la indagatoria, hablaron ante la prensa el abogado de Osvaldo Fassetta (uno de los detenidos por encubrimiento agravado, que vivía en la misma vivienda) y la abogada querellante del padre de Agostina. Esta última expresó que no fueron autorizados a participar del acto procesal y remarcó que no tienen expectativas altas sobre la sinceridad de Barrelier: "De su boca han salido solamente mentiras, ha enredado todo, ha ensuciado la cancha", señaló, aunque agregó que confían en la Justicia.

La querella considera que debería haber al menos tres detenidos más en la causa: la madre y la hermana de Barrelier, y un amigo suyo, a quienes acusan de haber encubierto los hechos. También el padre de Agostina cuestionó que la querella no pudiera estar presente durante la indagatoria, algo que remarcó como inusual. La defensa de Barrelier podría solicitar un careo con su propio defendido, aunque desde la querella no descartaron esa posibilidad.

La hipótesis del "nexo"

La nueva estrategia de la defensa apuntaría a sostener que existió un conductor de un Volkswagen Gol y a involucrar a Melisa, la madre de Agostina, por una supuesta deuda. Bajo esa hipótesis, Barrelier buscaría presentarse como un simple intermediario ("yo no la maté, yo fui nexo") y no como autor material. Por ese motivo se especula con un pedido de careo tanto con la madre de la víctima como con Faseta.

De todos modos, se señaló que, aun bajo esa versión, la participación de Barrelier como partícipe primario conllevaría también una pena de prisión perpetua, al tratarse de un femicidio.

Melisa, la madre de Agostina, no se encuentra imputada en la causa. Resta ver si el fiscal Garzón hace lugar a un eventual pedido de careo, algo que en la Justicia suele ser considerado complejo cuando involucra a un imputado y a un testigo.

La instrucción de la causa se encuentra en su etapa final y se espera que, en un plazo no muy extenso, la fiscalía solicite la elevación a juicio.

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