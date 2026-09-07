Murió un nene de 9 años tras caer del quinto piso de un edificio en Comodoro Rivadavia

Un nene de 9 años murió este lunes en Comodoro Rivadavia luego de caer desde el quinto piso de un edificio. El menor estaba al cuidado de una niñera cuando, por causas que todavía se investigan, cayó desde la ventana de un departamento ubicado en la Torre III del complejo habitacional Las Torres. Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde los médicos no lograron salvarle la vida.
Tras precipitarse desde el quinto piso, el nene impactó contra el toldo de un kiosco ubicado dentro del complejo habitacional. El golpe amortiguó parte de la caída, pero las heridas resultaron fatales.
Vecinos del edificio advirtieron lo ocurrido de inmediato y pidieron ayuda a los gritos mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia. Una ambulancia llegó minutos después al complejo y el personal médico asistió al chico antes de trasladarlo al Hospital Regional. Allí, pese a los esfuerzos por estabilizarlo, se confirmó su fallecimiento a causa de las lesiones sufridas en la caída.
El hecho generó conmoción entre los residentes de Las Torres, uno de los complejos habitacionales más poblados de la ciudad.
Comodoro Rivadavia: la Justicia investiga cómo se produjo la caída que le produjo la muerte al nene de 9 años
Personal policial y de Bomberos también trabajó en el sector para colaborar con el operativo y realizar las primeras actuaciones judiciales.
Según las primeras versiones que circularon en el lugar, el chico se encontraba solo con la niñera al momento de la caída. Las autoridades deberán corroborar ese dato y reconstruir qué pasó dentro de la vivienda en los minutos previos al hecho.
Los investigadores deberán determinar con precisión desde qué punto se produjo la caída y reconstruir la secuencia completa del hecho, desde el interior del departamento hasta el impacto final sobre el techo del comercio.