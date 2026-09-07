Murió un nene de 9 años tras caer del quinto piso de un edificio en Comodoro Rivadavia El chico cayó desde la ventana de un departamento ubicado en el complejo Las Torres al toldo de un kiosco. Se encontraba solo con la niñera al momento del hecho. Lo trasladaron de urgencia al hospital, pero no lograron salvarle la vida. Por Agregar C5N en









El nene impactó contra el toldo de un kiosco.

Un nene de 9 años murió este lunes en Comodoro Rivadavia luego de caer desde el quinto piso de un edificio. El menor estaba al cuidado de una niñera cuando, por causas que todavía se investigan, cayó desde la ventana de un departamento ubicado en la Torre III del complejo habitacional Las Torres. Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde los médicos no lograron salvarle la vida.

Tras precipitarse desde el quinto piso, el nene impactó contra el toldo de un kiosco ubicado dentro del complejo habitacional. El golpe amortiguó parte de la caída, pero las heridas resultaron fatales.

Vecinos del edificio advirtieron lo ocurrido de inmediato y pidieron ayuda a los gritos mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia. Una ambulancia llegó minutos después al complejo y el personal médico asistió al chico antes de trasladarlo al Hospital Regional. Allí, pese a los esfuerzos por estabilizarlo, se confirmó su fallecimiento a causa de las lesiones sufridas en la caída.

El hecho generó conmoción entre los residentes de Las Torres, uno de los complejos habitacionales más poblados de la ciudad.

Comodoro Rivadavia: la Justicia investiga cómo se produjo la caída que le produjo la muerte al nene de 9 años Personal policial y de Bomberos también trabajó en el sector para colaborar con el operativo y realizar las primeras actuaciones judiciales.