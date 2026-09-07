Internaron a Mirtha Legrand: qué dice el parte médico sobre su estado de salud Se conocieron los motivos por los que la conductora ingresó al Sanatorio Mater Dei, en donde completará estudios y continuará con el tratamiento indicado luego de presentar un cuadro respiratorio bronquial. Permanecerá alojada en una habitación común. Agregar C5N en









Mirtha Legrand permanece internada por un cuadro bronquial. Web

El Sanatorio Mater Dei difundió el primer parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand y confirmó que la conductora atraviesa un cuadro respiratorio bronquial. Según el comunicado, permanecerá internada para completar estudios y continuar con el tratamiento indicado por los profesionales.

La conductora ingresó al centro de salud durante la mañana de este lunes y quedó alojada en una habitación común, de acuerdo con la información brindada por la institución. El cuadro que presenta será evaluado durante las próximas horas, mientras continúa bajo seguimiento del equipo médico.

El parte lleva la firma de Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, y establece que Mirtha seguirá bajo observación en la institución mientras completa los estudios previstos. La información oficial permitió conocer con mayor precisión el motivo de la internación, luego de que trascendiera su ausencia de la grabación de La Noche de Mirtha.

#AHORA | El parte médico de Mirtha Legrand dice que "quedará internada en habitación común".



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/PXlbBpZFCI — C5N (@C5N) September 7, 2026 Cuándo habrá un nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand Desde el Sanatorio Mater Dei informaron que el próximo miércoles 9 de septiembre difundirá una nueva actualización sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, siempre que no se produzcan modificaciones en su evolución. De esta manera, el centro médico volverá a comunicar oficialmente las novedades relacionadas con la internación de la histórica conductora.

Además, desde el entorno familiar de Mirtha agradecieron las muestras de afecto y respeto recibidas durante las últimas horas, en medio de la preocupación generada por su ingreso al sanatorio. Por el momento, la información disponible indica que continuará internada y con el tratamiento correspondiente al cuadro respiratorio que presenta.