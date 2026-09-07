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La Justicia dio por finalizada la causa por la muerte de Ernestina Pais: cuál es la hipótesis

Tras dos meses de investigación, la fiscal de San Isidro Carolina Asprella cerró el expediente por la muerte de la periodista, ocurrido el 26 de junio cuando su auto fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un cruce de San Isidro.

Ernestina Pais perdió la vida el 26 de junio de 2026. 

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Loïk Le Priol y Romain Bouvier.
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La investigación concluyó que la principal hipótesis sobre la muerte de la periodista es que se trató de un accidente ferroviario en San Isidro. Los resultados de los últimos peritajes descartaron fallas mecánicas en el vehículo y también la intervención de terceros, lo que llevó a la fiscal a cerrar la causa dos meses después del hecho. Estas pruebas se sumaron a las imágenes de las cámaras de seguridad, la autopsia, los estudios toxicológicos y el análisis planimétrico.

El accidente fatal que le costó la vid a Ernestina Pais ocurrió el 26 de junio en San Isidro y quedó registrado por una cámara de seguridad municipal. La filmación, de unos 30 segundos, muestra el descenso de las barreras y cómo un vehículo que circulaba en sentido contrario cruza en infracción antes del impacto. Minutos después, el auto de la conductora intenta atravesar el paso a nivel en diagonal, esquivando las vallas, y es embestido de lleno por el tren en el lado del conductor.

Tras el choque, el Honda City quedó desplazado hacia el costado derecho de la vía, con la periodista dentro del habitáculo. El paragolpes terminó en el extremo opuesto, reflejando la violencia de la colisión registrada en la secuencia.

Qué dijo la autopsia

El examen forense determinó que Pais falleció por un traumatismo de cráneo severo provocado en el impacto. También se constató una lesión en el hígado y una contusión en el bazo, típicas de golpes abdominales en accidentes viales.

Durante la autopsia se tomaron muestras de ADN, sangre y orina, que fueron sometidas a estudios toxicológicos y dieron resultado negativo para consumo de alcohol y drogas.

El accidente ocurrió en el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez. Según el parte policial, la periodista conducía un Honda Civic negro e intentó atravesar el cruce cuando las barreras permanecían bajas y el tren impactó de lleno sobre el lateral izquierdo del automóvil. Por el fuerte impacto Pais murió en el lugar.

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