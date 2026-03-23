24 de marzo de 2026 Inicio
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Tragedia en Córdoba: fallecieron dos jóvenes promesas del ciclismo argentino tras un accidente de tránsito

El vehículo en el que viajaban Rodrigo Silva y Máximo Cornejo se despistó y terminó impactando contra un poste de luz en las afueras de la ciudad de Córdoba. Hay una investigación en curso.

Por
Máximo Cornejo

Máximo Cornejo, oriundo de Monte Cristo, y Rodrigo Silva, de San Juan fallecieron en una tragedia automovilística. 

El ciclismo argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Rodrigo Silva y Máximo Cornejo, dos jóvenes promesas del deporte de alta competencia de 22 años que perdieron la vida en un accidente automovilístico en Córdoba, tras impactar contra un poste de luz luego de que su vehículo se despistara.

La madre del niño de tres años explicó que su hijo se había alejado de la casa durante un descuido.
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El trágico hecho ocurrió a la altura del barrio Parque Futura, ubicado en las afueras de la Ciudad de Córdoba. Por el momento, se desconocen las causas del despiste y del posterior impacto, pero existe una investigación en curso. En el vehículo siniestrado también viajaba una mujer,que fue trasladada al Hospital de Urgencias por politraumatismos luego de ser asistida en el lugar.

El choque ocasionó severos daños materiales en la estructura del Fiat Siena, lo que complicó las primeras tareas de asistencia en el lugar. Minutos después del siniestro, el personal médico constató que los dos ocupantes, ambos de 22 años, habían fallecido de manera instantánea.

La tragedia golpeó de lleno a un deporte que los consideraba promesas de futuro y dejó a la comunidad ciclista conmocionada. Máximo Cornejo nació en la localidad cordobesa de Monte Cristo y residía en la capital provincial. Se encontraba entrenando para el Gran Premio Monte Cristo de Circuito Rutero, previsto para el próximo 29 de marzo. Asimismo, fue miembro del equipo de prensa de la Municipalidad de Monte Cristo, colaborando con la organización del evento.

Federación de Ciclistas Córdoba - mensaje por la muerto de Máximo Cornejo

Mientras que por su parte, Rodrigo Silva, oriundo de la provincia de Catamarca, se encontraba residiendo en San Juan y participaba en ciclismo competitivo al igual que su colega. Asimismo, compitió varias temporadas en el Sindicato de Empleados Públicos y se alejó por un tiempo del ciclismo para dedicarse a sus actividades laborales. En conversaciones recientes con excompañeros, les había manifestado su intención de volver a la disciplina e incluso comentó que iniciaría la pretemporada con miras a participar en la próxima temporada de pista.

El equipo de uno de los ciclistas expresó sus condolencias en redes sociales: “Nos dejaste un vacío que será difícil de superar”. Por su parte, la Federación Ciclista Cordobesa publicó un emotivo mensaje de despedida a Máximo Cornejo. El fallecimiento de los jóvenes representa una pérdida irreparable para el ciclismo argentino y para el deporte nacional en general. Ambos eran considerados talentos con gran proyección y habían demostrado compromiso y pasión por la disciplina.

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