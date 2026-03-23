Milagro en Córdoba: un policía le salvó la vida a un nene que iba a ser atropellado por un tren El rescate se dio en el barrio Los Galpones, donde la formación de carga, que iba a toda velocidad, no podía detenerse ante la aparición del menor en las vías. Por + Seguir en







La madre del niño de tres años explicó que su hijo se había alejado de la casa durante un descuido.

Un verdadero milagro ocurrió a la vera de las vías en Córdoba cuando un policía rescató en el último minuto a un niño que estaba a punto de ser arrollado por un tren de carga que iba a alta velocidad.

El dramático hecho ocurrió en el barrio Los Galpones cerca de las 11 de este lunes, cuando un agente Pablo Luna de la Dirección Motocicletas, que patrullaba la zona justo cuando la formación estaba a punto de atropellar al pequeño en el cruce de las calles Sarachaga y Mendoza.

De acuerdo a las imágenes de la locomotora y los dichos por los testigos, el tren de cargas que llevaba 29 vagones iba cargado con piedras avanzaba desde Juárez Celman rumbo a la estación Alta Córdoba a toda velocidad y cuando el maquinista logró vislumbrar al pequeño comenzó a tocar la bocina.

Este accionar hizo alertar a Luna, quien también llegó a observar la presencia del pequeño caminando solo sobre las vías. Rápidamente sale corriendo hacia el lugar y segundos antes que la formación pase, logró apartar al niño. La maniobra permitió resguardar la integridad física del pequeño ante una amenaza inminente.

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Héroe de azul: un efectivo de la Policía de Córdoba corrió y salvó a un niño de ser arrollado por un tren en B Los Galpones.



Felicitaciones compañero! pic.twitter.com/qi1DIjPSI8 — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) March 23, 2026 El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el valor y la rapidez en la intervención policial. “Poner en riesgo la propia vida para salvar la de otro: eso es lo que nuestra Policía hace cada día, y que hoy quedó registrado en este video”, publicó el mandatario provincial las redes sociales.

Milagro en las vías del tren en Córdoba: por qué el niño estaba solo Luego del rescate del policía, se logró localizar a la madre del niño de 3 años que estaba solo en las vías tren y casi fue arroyado por un tren. Según detallaron, la mujer, de 24 años, explicó que su hijo se había alejado de la casa durante un descuido. Afortunadamente, el efectivo Pablo Luna tuvo un rápido accionar y logró salvarle la vida el pequeño. Al respecto, Martín Llaryora remarcó el compromiso y la calidad humana del personal policial y reconoció que “es un orgullo saber que nuestra fuerza policial está integrada por hombres y mujeres con una enorme calidad humana y profesional”. llaryora