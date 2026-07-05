5 de julio de 2026 Inicio
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Javier Milei celebró la eliminación de Brasil con elogios al noruego Erling Haaland: "Vikingo sos un gigante"

El Presidente exhibió una camiseta del Manchester City autografiada por el goleador, artífice de la histórica eliminación del equipo sudamericano en los octavos de final del Mundial 2026.

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Javier Milei festejó la eliminación de Brasil.

Javier Milei festejó la eliminación de Brasil.

El presidente Javier Milei celebró este domingo la victoria de Noruega sobre Brasil por los octavos de final de la Copa del Mundo. Tras la culminación del encuentro, el jefe de Estado compartió en sus redes sociales una imagen de una camiseta del Manchester City con la firma de Erling Haaland para destacar su desempeño en la cancha.

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El líder del Poder Ejecutivo publicó una fotografía de la casaca del equipo inglés con la inscripción de su propio nombre y varias rúbricas de los integrantes del plantel profesional.

"Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9... Vikingo sos un gigante...", escribió el Presidente en clara alusión a la dedicatoria del futbolista europeo.

El atacante marcó dos goles y resultó el protagonista exclusivo de la clasificación a los cuartos de final, la primera en la historia del combinado escandinavo en este torneo.

Este interés presidencial por el fútbol encuentra sus raíces en la juventud de Milei, etapa de su vida con un pasado competitivo como arquero en las divisiones inferiores de los clubes Chacarita Juniors y San Lorenzo.

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