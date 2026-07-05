Belgrano: se hicieron pasar por recolectores de basura e intentaron robar una veterinaria Tres delincuentes disfrazados de recolectores fueron detenidos en tras asaltar una veterinaria; dos de ellos acumulaban más de treinta antecedentes, incluyendo robos, abuso sexual y extorsión. Por Agregar C5N en









Falsos recolectores de residuos tenían un amplio prontuario delictivo.

La Policía de la Ciudad detuvo en Belgrano a tres delincuentes que, vestidos como recolectores de residuos, asaltaron una veterinaria y fueron capturados tras intentar huir a pie. Dos de los detenidos, con más de treinta antecedentes entre ambos, portaban bolsas de basura, credenciales falsas y teléfonos celulares al momento del arresto.

El hecho ocurrió en la calle Echeverría al 1500 en el barrio porteño de Belgrano cuando un comerciante del local denunció que los falsos recolectores de basura de 22, 30 y 46 años, lo amenazaron y le sustrajeron 120 mil pesos mediante transferencias bancarias.

Los delincuentes, domiciliados en el partido bonaerense de José C. Paz, fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. El mayor de ellos cuenta con un registro de 17 causas, mientras que el de 30 acumula 14 ingresos, incluso por abuso sexual y extorsión. Además, ambos habían sido demorados en 2025 por extorsionar a conductores para que puedan estacionar.

Intervino la Fiscalía de Saavedra-Núñez a cargo de José María Campagnoli que dispuso la detención y el secuestro de los elementos utilizados en el ilícito: bolsas de residuos, tarjetas típicas de presentación del personal de trabajadores de limpieza y tres teléfonos celulares.