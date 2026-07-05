5 de julio de 2026 Inicio
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Belgrano: se hicieron pasar por recolectores de basura e intentaron robar una veterinaria

Tres delincuentes disfrazados de recolectores fueron detenidos en tras asaltar una veterinaria; dos de ellos acumulaban más de treinta antecedentes, incluyendo robos, abuso sexual y extorsión.

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Falsos recolectores de residuos tenían un amplio prontuario delictivo.

Falsos recolectores de residuos tenían un amplio prontuario delictivo.

La Policía de la Ciudad detuvo en Belgrano a tres delincuentes que, vestidos como recolectores de residuos, asaltaron una veterinaria y fueron capturados tras intentar huir a pie. Dos de los detenidos, con más de treinta antecedentes entre ambos, portaban bolsas de basura, credenciales falsas y teléfonos celulares al momento del arresto.

El vehículo apareció volcado en Lomas de Zamora.
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El hecho ocurrió en la calle Echeverría al 1500 en el barrio porteño de Belgrano cuando un comerciante del local denunció que los falsos recolectores de basura de 22, 30 y 46 años, lo amenazaron y le sustrajeron 120 mil pesos mediante transferencias bancarias.

Los delincuentes, domiciliados en el partido bonaerense de José C. Paz, fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. El mayor de ellos cuenta con un registro de 17 causas, mientras que el de 30 acumula 14 ingresos, incluso por abuso sexual y extorsión. Además, ambos habían sido demorados en 2025 por extorsionar a conductores para que puedan estacionar.

Intervino la Fiscalía de Saavedra-Núñez a cargo de José María Campagnoli que dispuso la detención y el secuestro de los elementos utilizados en el ilícito: bolsas de residuos, tarjetas típicas de presentación del personal de trabajadores de limpieza y tres teléfonos celulares.

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