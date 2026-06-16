16 de junio de 2026 Inicio
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"Antes que la jueguen, la juego yo", el extraño audio de la madre que asesinó a su hija en Chaco

Es un mensaje que Irma Gladis Pérez, acusada de asesinar a puñaladas a su hija Pamela Magalí Gauna, habría enviado antes de que se encontrara el cuerpo. El fiscal deberá determinar su significado y el vínculo con el delito.

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Pamela Magalí Gauna

Pamela Magalí Gauna, asesinada por su madre en Chaco.

La investigación por el filicidio de Pamela Magalí Gauna, de 28 años, sumó un audio de su madre Irma Gladis Pérez, de 58 años, anterior a que se descubriera el cuerpo de la joven. "Antes que la jueguen en Buenos Aires, la juego yo", había remarcado la mujer acusada de asesinar a su hija.

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El fiscal Gerónimo Agustín Roggero deberá determinar su significado y si tiene alguna relación con el móvil detrás del crimen. El hecho tuvo lugar este viernes en Tres Isletas y la Policía provincial intervino luego de que un tío de Pamela les avisara que su hermana le había dicho que iba a atacarla.

Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al domicilio que ambas compartían Pamela ya estaba muerta. Irma se entregó a la Policía, confesó haberla matado con un cuchillo de carnicero y quedó detenida.

Pamela Magalí Gauna Chaco
Pamela Magalí Gauna, asesinada por su madre en Chaco.

Pamela Magalí Gauna, asesinada por su madre en Chaco.

La despedida de sus allegados

La noticia generó un profundo impacto y las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Tanto vecinos como testigos de la relación de Pamela y su progenitora aseguraron que madre e hija convivían y mantenían “una buena relación”, según declararon ante el fiscal.

“Mi compañera desde el jardín. Descansa en paz, Pamelita. Besito al cielo”, escribió una amiga de la infancia. Otra allegada agregó: “Me quedo con tu sonrisa y con todo el cariño que me diste, Pame. Te voy a extrañar siempre, mi flaca bella”. Una tía política expresó: “Cuánto te quise, sobrina. Me cuesta creerlo. Eras tan amorosa y sencilla. Dios te tenga en su gloria”.

Pamela Gauna - posteo de amigos

En medio de la consternación, una familiar pidió respeto: “Estamos atravesando un profundo dolor… Por favor, tengan empatía”. Incluso la Iglesia de Dios Pradier 810 se sumó al duelo: “Siempre en nuestros corazones”.

También la despidieron desde la comunidad educativa de la E.E.T. N°20 que se solidarizó con su padre, profesor de la institución: “Acompañamos con afecto, respeto y solidaridad a su padre, familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma”.

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