"Antes que la jueguen, la juego yo", el extraño audio de la madre que asesinó a su hija en Chaco

La investigación por el filicidio de Pamela Magalí Gauna, de 28 años, sumó un audio de su madre Irma Gladis Pérez, de 58 años, anterior a que se descubriera el cuerpo de la joven. "Antes que la jueguen en Buenos Aires, la juego yo", había remarcado la mujer acusada de asesinar a su hija.
El fiscal Gerónimo Agustín Roggero deberá determinar su significado y si tiene alguna relación con el móvil detrás del crimen. El hecho tuvo lugar este viernes en Tres Isletas y la Policía provincial intervino luego de que un tío de Pamela les avisara que su hermana le había dicho que iba a atacarla.
Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al domicilio que ambas compartían Pamela ya estaba muerta. Irma se entregó a la Policía, confesó haberla matado con un cuchillo de carnicero y quedó detenida.
Pamela Magalí Gauna Chaco
Pamela Magalí Gauna, asesinada por su madre en Chaco.
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La despedida de sus allegados
La noticia generó un profundo impacto y las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Tanto vecinos como testigos de la relación de Pamela y su progenitora aseguraron que madre e hija convivían y mantenían “una buena relación”, según declararon ante el fiscal.
“Mi compañera desde el jardín. Descansa en paz, Pamelita. Besito al cielo”, escribió una amiga de la infancia. Otra allegada agregó: “Me quedo con tu sonrisa y con todo el cariño que me diste, Pame. Te voy a extrañar siempre, mi flaca bella”. Una tía política expresó: “Cuánto te quise, sobrina. Me cuesta creerlo. Eras tan amorosa y sencilla. Dios te tenga en su gloria”.
Pamela Gauna - posteo de amigos
En medio de la consternación, una familiar pidió respeto: “Estamos atravesando un profundo dolor… Por favor, tengan empatía”. Incluso la Iglesia de Dios Pradier 810 se sumó al duelo: “Siempre en nuestros corazones”.
También la despidieron desde la comunidad educativa de la E.E.T. N°20 que se solidarizó con su padre, profesor de la institución: “Acompañamos con afecto, respeto y solidaridad a su padre, familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma”.