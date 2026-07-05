Otro incendio en La Plata: murió una mujer y un hombre sufrió graves quemaduras El hecho ocurrió en una vivienda y los investigadores buscan establecer el motivo por el cual inició el fuego. La persona herida se encuentra internada en el Hospital San Martín. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en La Plata. NA

Una mujer murió y un hombre sufrió graves quemaduras debido a un voraz incendio registrado en la ciudad bonaerense de La Plata, mientras que las autoridades ordenaron una investigación para establecer el motivo por el cual inició el fuego y los bomberos desplegaron un amplio operativo.

El hecho se produjo en una casa situada sobre la calle 2, entre 71 y 72, donde concurrió el personal policial debido a un incendio de gran magnitud. En este marco, los integrantes del Cuartel Central de Bomberos de La Plata iniciaron las tareas de extinción del fuego y encontraron muerta a una mujer en el domicilio que no fue identificada, después de que terminaran las labores.

El hecho ocurrió en La Plata. NA En tanto, los bomberos retiraron del lugar a un hombre llamado David Massuchesi, quien sufrió quemaduras graves y fue trasladado por el SAME hacia el Hospital San Martín, donde se encuentra internado.

En tal sentido, la Unidad Funcional de Instrucción 12, encabezada por el fiscal Fernando Padovan, solicitó las pericias correspondientes para establecer cómo comenzó el fuego y las circunstancias del suceso. Además, los investigadores buscan identificar a la mujer y determinar si el hecho ocurrió por un accidente o si se produjeron otras causas.

Otro incendio en La Plata: una mujer murió e internaron a sus cuatro hijos Una mujer murió en la localidad platense de Los Hornos debido a un incendio en su casa, mientras que sus cuatro hijos se encuentran internados debido a las quemaduras. Las autoridades buscan establecer el motivo del fuego, aunque vecina expresó que previo al hecho hubo una caída de tensión eléctrica.

El hecho se produjo en una casa situada sobre la calle 141, entre 69 y 70, donde los policías acudieron después de ser advertidos por un gran incendio. En ese momento, se toparon con unos vecinos que asistían a los cuatro menores de edad para que se retiren del domicilio, mientras que después fueron trasladados al Hospital de Niños en un vehículo particular. En tal sentido, los bomberos extinguieron el fuego y encontraron muerta a una mujer identificada como Vanesa Fernández, quien tenía 29 años. Del operativo también formaron parte peritos y médicos, quienes ayudaron a las víctimas previo a que sean transportadas hacia el establecimiento médico.