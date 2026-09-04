Giro en la búsqueda de Mariano Martínez: en Córdoba entregó un currículum tachado

Según los testigos, el joven de 21 años ingresó a un local de sushi a pedir trabajo y explicó "me mudé hace poco, me mudé a la casa de mi tía y no tengo celular". Su familia todavía no pudo contactarse con él y su padre está en viaje para poder seguir las pistas.

Una cámara de seguridad de un local registró al joven antes de ingresar a pedir trabajo.

En las últimas horas circuló un video de una cámara de seguridad que capturó a Mariano Martínez en Córdoba , el joven estudiante de 21 años que es intensamente buscado desde el lunes pasado . Ahora su familia recibió la pista de que su hijo apareció en un barrio de la Capital de la provincia, fue reconocido al pedir trabajo en un local de comidas y entregó un currículum tachado.

Mariano Martínez, un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, es intensamente buscado desde el lunes, cuando acudió a una entrega en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El joven de 21 años le dejó el trabajo a un compañero, dijo sentirse mal y se retiró antes. Desde entonces, se desconoce su paradero exacto.

Un familiar del estudiante logró contactarse con una mujer en la provincia de Córdoba, quien afirma haber atendido al joven y haberle sacado una fotocopia de su currículum. En el cuál se puede ver que tachó el nombre de una mujer y escribió el suyo en lápiz, junto a su DNI e información que parecería correcta.

Según explicó el periodista Diego Gabriele por la pantalla de C5N , el joven le habría dicho a la chica que lo atendió que s e mudó a Córdoba hace poco tiempo y vivía cerca en la casa de una tía . Además, le aclaró que se le rompió su teléfono celular y que para contactarlo lo pueden hacer vía mail.

Por su parte, su padre, Gustavo habló con C5N y añadió que "al otro día volvió a preguntar si habían decidido tomar a alguien y ellos le dijeron que todavía no y que iba a volver el jueves ". También que el joven conocía la provincia de Córdoba por viajes anteriores que habían realizado junto a su familia.

En cuánto a las hipótesis de por qué se fue de su casa sin avisar ni dar detalles de su paradero, el padre afirmó que tal vez "hay cosas en el medio que están afectando a Mariano y él tomó la decisión de viajar y alejarse de dónde vivía. Capaz que no supo comunicarse con nosotros para decirnos qué le estaba pasando".

La pista de la clave de la computadora

Mariano Martínez, el joven de 21 años, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), dejó de ser visto tras asistir a la universidad en un contexto de extremo cansancio por una entrega académica, y dejó a su hermano la contraseña de su computadora personal por si "pasaba algo". El misterioso mensaje que envió el estudiante antes de su preocupante desaparición decía "La clave es paintball". Este dato clave correspondería a su ordenador, un dato que la Fiscalía y la investigación tiene en vista.

Buscan en Córdoba al joven de Berazategui desaparecido



Fue a buscar trabajo a un local de sushi cordobés.

El martes entregó un CV, donde tachó el nombre de una mujer.



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La madre de Mariano contó cómo advirtió su ausencia y expresó: "Estamos muy preocupados"

Alicia, la madre de Mariano, contó que la familia recién advirtió que el joven no había regresado a su casa cuando cayó la noche del lunes, algo que rápidamente generó preocupación porque el estudiante solía volver cerca del mediodía después de sus actividades en la Facultad de Arquitectura.

"Estamos muy preocupados. El día lunes al caer la noche fue cuando tomamos en conocimiento que ya el nene no había venido a casa y eso no era habitual en él", relató la mujer, quien además recordó que su hijo había salido cerca de las 8 con un bolso cargado de trabajos y láminas.

El Día de La Plata

La madre explicó que Mariano había dedicado buena parte del fin de semana a preparar una entrega académica y consideró que ese esfuerzo pudo haber influido en el malestar que manifestó antes de retirarse de la facultad. "Yo creo que se esforzó demasiado por cumplir y se descompuso", sostuvo.

Gustavo, el padre del estudiante, también expresó sus dudas sobre lo sucedido y señaló que el recorrido posterior no se corresponde con una conducta habitual de su hijo: "Por ahí pensamos que le dio un pico de estrés. No es normal esto, que diga 'me siento mal' en la Facultad y se tome un colectivo a Punta Lara no es normal".