Franco Colapinto olió el podio tras la caótica largada del GP de Italia, pero un error lo mandó al fondo El pilarense llegó al cuarto lugar tras el gravísimo accidente de Charles Leclerc y, en la reanudación de la carrera, se puso tercero tras superar a Verstappen. Sin embargo, no pudo sostener la posición, se fue afuera y cayó afuera de los puntos. Por Agregar C5N en









En la sexta vuelta del Gran Premio de Monza, Franco Colapinto siguió de largo y cayó doce posiciones. Captura

El Gran Premio de Italia de la Formula 1, en Monza, tuvo un inicio al rojo vivo: tras una caótica largada, en la segunda vuelta, Charles Leclerc quedó afuera de la carrera tras un duro accidente, y Franco Colapinto se adueñó de la tercera posición tras superar a Max Verstappen. Sin embargo, no pudo sostener la posición, se despistó y cayó out de los puntos.

El pilarense había alcanzado el cuarto puesto en el segundo giro, antes de la bandera roja por el duro accidente que dejó afuera al monegasco, quien se encuentra fuera de peligro.

Tras la reanudación, pasó a Verstappen y en Alpine todo era alegría. Sin embargo, en la sexta vuelta, una distracción le impidió tomar una curva, siguió de largo y salió de la pista, un error que le hizo perder doce posiciones.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto se despistó y bajó al 16° puesto en la carrera. ¡Increíble!



#ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EDx9fQWOQt — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026 El accidente de Charles Leclerc en el Gran Premio de Italia de la Formula 1 El piloto de Ferrari perdió el control de su auto al salir de la curva 11 e impactó a gran velocidad contra las barreras.

Leclerc consiguió salir del monoplaza por sus propios medios. Los comisarios se acercaron inmediatamente para asistirlo y, de acuerdo con las primeras imágenes, el monegasco no presentaba lesiones de gravedad.