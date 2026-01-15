Ricardo Arjona desató una disputa vecinal que terminó en destrozos Un hombre de 51 años trataba de dormir la siesta pero su vecina escuchaba la música a todo volumen, lo que lo motivó a tomar una drástica decisión. El hecho quedó registrado por una cámara. Por + Seguir en







En el pico de tensión sonaba "Dime que no" de Ricardo Arjona. Instagram: @ricardoarjona

Parecía una tarde de siesta tranquila más en la ciudad de Resistencia, Chaco, cuando un episodio de tensión entre vecinos alteró la calma. Lo que había empezado como una molestia por una canción de Ricardo Arjona a todo volumen terminó en destrozos, gritos y la intervención de la Policía.

El hecho ocurrió precisamente en la zona de Santa Fe y Cangayé, donde vecinos alertaron al 911 por una discusión que se había desbordado en plena vía pública. Cuando llegaron los efectivos de la División Patrulla Preventiva se encontraron con una mujer de 45 años alterada porque su vecino le había destrozado la camioneta porque no soportó la música del cantante guatemalteco.

El agresor de 51 años admitió haber dañado la camioneta Toyota Hilux mientras que la denunciante relató que el hombre también la había insultado y, acto seguido, rompió el parabrisas del vehículo estacionado frente a la vivienda. Luego del hecho, ambas partes fueron invitadas a acercarse a la Comisaría Jurisdiccional para dejar asentada la denuncia por escrito y continuar con los trámites legales correspondientes. La documentación policial incluye las declaraciones de los protagonistas y la descripción del daño ocasionado al vehículo.

camioneta toyota hilux - chaco - arjona El insólito episodio, que rápidamente se volvió viral en medios locales, reavivó el debate sobre la convivencia en los barrios y los límites de la tolerancia cotidiana. Además de la discusión entre fanáticos del cantante y sus detractores.