Una policía de franco frustró un robo en una estación de servicio: hay un delincuente herido y otro prófugo Una oficial de la Policía de la Ciudad presenció cómo dos sospechosos en motos asaltaban a un cliente en un surtidor de combustible en González Catán. Los enfrentó a los tiros y salió ilesa. Por Agregar C5N en









Robaban en una estación de servicio y una policía de la Ciudad los enfrentó a tiros. Redes sociales

Una policía de franco frustró un intento de asalto en una estación de servicio de la localidad bonaerense de González Catán, cuando le disparó a los delincuentes, impidió el robo y salió ilesa.

La oficial de la Policía de la Ciudad, quien se encontraba fuera de servicio y cargando combustible en su auto, reaccionó a tiempo para desbaratar un robo y enfrentó a dos sospechosos en moto a balazos. Uno de los motochorros resultó herido en la pierna y ella salió ilesa.

El hecho sucedió cuando dos hombres a bordo de una moto ingresaron rápidamente al predio de la estación de servicio y abordaron de forma violenta a un hombre de 34 años, quien también estaba reabasteciendo su coche.

La policía vio la situación, salió de su auto y desenfundó el arma reglamentaria. Tras dar la orden de alto, disparó a los delincuentes, y uno de ellos resultó herido en los disparos cruzados.

Uniformada de la #PoliciadelaCiudad interrumpió un robo y se tiroteó con motochorros en #GonzalezCatan Uno de los ladrones permanece internado y el cómplice prófugo@LaMatanzaMunic @FerEspinozaOK @BAProvincia @JaviAlonsook @justiciayddhhBA @MinSeguridad_Ar pic.twitter.com/BM9wMMlU3m — Buenos Aires Noticia (@buenosaires_n) August 28, 2026 La policía salió ilesa del tiroteo Una oficial de la Policía de la Ciudad salió ilesa después de frustrar un intento de asalto en una estación de servicio de González Catán. La mujer estaba de franco y presenció cómo dos delincuentes en moto abordaban a un cliente en un surtidor de combustible. Uno de los delincuentes, de 17 años, recibió dos impactos de bala: uno en el abdomen, que le habría provocado una lesión en el hígado, y otro en una pierna.