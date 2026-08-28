28 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Una policía de franco frustró un robo en una estación de servicio: hay un delincuente herido y otro prófugo

Una oficial de la Policía de la Ciudad presenció cómo dos sospechosos en motos asaltaban a un cliente en un surtidor de combustible en González Catán. Los enfrentó a los tiros y salió ilesa.

Por
Robaban en una estación de servicio y una policía de la Ciudad los enfrentó a tiros.

Robaban en una estación de servicio y una policía de la Ciudad los enfrentó a tiros.

Redes sociales

Una policía de franco frustró un intento de asalto en una estación de servicio de la localidad bonaerense de González Catán, cuando le disparó a los delincuentes, impidió el robo y salió ilesa.

Franco Krikor Alderete Tchobanian era buscado desde la madrugada de este viernes. 
Te puede interesar:

Encontraron al joven de 18 años que había desaparecido tras ir a ver el eclipse en CABA

La oficial de la Policía de la Ciudad, quien se encontraba fuera de servicio y cargando combustible en su auto, reaccionó a tiempo para desbaratar un robo y enfrentó a dos sospechosos en moto a balazos. Uno de los motochorros resultó herido en la pierna y ella salió ilesa.

El hecho sucedió cuando dos hombres a bordo de una moto ingresaron rápidamente al predio de la estación de servicio y abordaron de forma violenta a un hombre de 34 años, quien también estaba reabasteciendo su coche.

La policía vio la situación, salió de su auto y desenfundó el arma reglamentaria. Tras dar la orden de alto, disparó a los delincuentes, y uno de ellos resultó herido en los disparos cruzados.

La policía salió ilesa del tiroteo

Una oficial de la Policía de la Ciudad salió ilesa después de frustrar un intento de asalto en una estación de servicio de González Catán. La mujer estaba de franco y presenció cómo dos delincuentes en moto abordaban a un cliente en un surtidor de combustible. Uno de los delincuentes, de 17 años, recibió dos impactos de bala: uno en el abdomen, que le habría provocado una lesión en el hígado, y otro en una pierna.

En el video de las cámaras de seguridad, se ve cómo arrojó el arma al piso y levantó las manos. La policía dejó de disparar, pidió asistencia y solicitó que el arma fuera retirada del lugar antes de guardar su propia pistola reglamentaria. El segundo sospechoso logró escapar en la moto y permanecía prófugo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mamá admitió que tenía cosas que pagar.

Polémica en Chaco: una madre gastó la plata de los buzos de egresados de varios cursos

Álvarez, detenido por la Policía.

Bebote Álvarez fue detenido: lo acusan de integrar una organización narco

La mujer deseaba que su novio viajara a Paraná a verla.

El peor final: pensó que había encontrado el amor, la estafaron y le robaron $30 millones

La víctima fue identificada como Roque Ramón Vivas. 

Muerte y misterio en Villa Ballester: asesinaron a puñaladas a un hombre en su casa y detuvieron a un vecino

La declaración de cuatro agentes acorraló a “El Americano” tras detallar sus maniobras para desviar la investigación.

Juicio por Loan: testigos complicaron a "El Americano" por entorpecer la investigación y hacerse pasar por agente de Interpol

Los menores quedaron a resguardo de un familiar y el hombre, con antecedentes, fue detenido.

Detuvieron en Misiones a un padre acusado de intentar entregar a sus hijos por un auto

Rating Cero

Mauro Icardi ya decidió dónde se instalará.

A pesar de estar sin club, Mauro Icardi evalúa instalarse en Turquía con la China Suárez: el motivo

Alejandro Stoessel habló sobre su hija y señaló que De Paul es una mala compañía.

Las gravísimas acusaciones de Alejandro Stoessel sobre su hija Tini: "Gastadora compulsiva"

El cantante planea usar un clásico sistema capilar para mantener su look.

Robbie Williams reveló el insólito truco que usa para mantener su look: "Es todo polvo y andamios"

Mariana Muzlera salió furiosa: Nefastos.

La furia de Mariana Muzlera tras el ataque de Alejandro Stoessel a la prensa: "Nefastos"

Mariana Muzlera defendió a su ex marido de los trascendidos.

Mariana Muzlera, en medio del escándalo con Tini, rompió el silencio y habló de Alejandro Stoessel

Alejandro Stoessel atacó a piedrazos a la prensa.

En medio del escándalo con Tini, Alejandro Stoessel atacó a la prensa y llamó a la Policía: el video

últimas noticias

Investigan otra de las privatizaciones que beneficiaron a los hermanos Neuss.

Los Neuss, envueltos en otro escándalo: investigan una "cadena de ilegalidades" en la privatización de represas hidroeléctricas

Hace 5 minutos
El GTA 6 será una de las travesías más demandantes de la industria del entretenimiento.

GTA 6: ¿cuánto va a durar pasar el juego completo?

Hace 11 minutos
play
El adelanto de 26 minutos del juego se ubicó rápidamente en el primer puesto de lo más visto de Netflix.

Furor mundial por el GTA 6: todas las novedades del gameplay exclusivo que colapsó Netflix

Hace 16 minutos
Mauro Icardi ya decidió dónde se instalará.

A pesar de estar sin club, Mauro Icardi evalúa instalarse en Turquía con la China Suárez: el motivo

Hace 27 minutos
El gobernador Claudio Vidal junto al Ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez y representantes de la UTE Gezhouba-Electroingeniería.

Santa Cruz destrabó $45 mil millones para reactivar las represas hidroeléctricas

Hace 38 minutos