Una policía de franco frustró un robo en una estación de servicio: hay un delincuente herido y otro prófugo

Una policía de franco frustró un intento de asalto en una estación de servicio de la localidad bonaerense de González Catán, cuando le disparó a los delincuentes, impidió el robo y salió ilesa.
Una oficial de la Policía de la Ciudad presenció cómo dos sospechosos en motos asaltaban a un cliente en un surtidor de combustible en González Catán. Los enfrentó a los tiros y salió ilesa.
Una policía de franco frustró un intento de asalto en una estación de servicio de la localidad bonaerense de González Catán, cuando le disparó a los delincuentes, impidió el robo y salió ilesa.
La oficial de la Policía de la Ciudad, quien se encontraba fuera de servicio y cargando combustible en su auto, reaccionó a tiempo para desbaratar un robo y enfrentó a dos sospechosos en moto a balazos. Uno de los motochorros resultó herido en la pierna y ella salió ilesa.
El hecho sucedió cuando dos hombres a bordo de una moto ingresaron rápidamente al predio de la estación de servicio y abordaron de forma violenta a un hombre de 34 años, quien también estaba reabasteciendo su coche.
La policía vio la situación, salió de su auto y desenfundó el arma reglamentaria. Tras dar la orden de alto, disparó a los delincuentes, y uno de ellos resultó herido en los disparos cruzados.
Una oficial de la Policía de la Ciudad salió ilesa después de frustrar un intento de asalto en una estación de servicio de González Catán. La mujer estaba de franco y presenció cómo dos delincuentes en moto abordaban a un cliente en un surtidor de combustible. Uno de los delincuentes, de 17 años, recibió dos impactos de bala: uno en el abdomen, que le habría provocado una lesión en el hígado, y otro en una pierna.
En el video de las cámaras de seguridad, se ve cómo arrojó el arma al piso y levantó las manos. La policía dejó de disparar, pidió asistencia y solicitó que el arma fuera retirada del lugar antes de guardar su propia pistola reglamentaria. El segundo sospechoso logró escapar en la moto y permanecía prófugo.