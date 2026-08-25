25 de agosto de 2026 Inicio
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Accidente fatal en Avenida Cabildo: una mujer murió tras quedar atrapada en el Metrobus

La víctima tenía 70 años y fue embestida por un colectivo de la línea 67 que circulaba por los carriles exclusivos. Se investigan cómo fue el incidente.

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Falleció una mujer de 70 años.

Una mujer de 70 años murió luego de ser atropellada por el colectivo de la línea 67 en uno de los carriles del Metrobús de Avenida Cabildo, en el barrio porteño de Colegiales.

La emblemática pizzería se encuentra en Avenida Corrientes al 1.300.
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El hecho ocurrió este martes a media mañana a la altura de avenida Cabildo 475, entre Jorge Newbery y Maure, sentido Palermo, según la información oficial del SAME, que al llegar al lugar constató la muerte de la víctima. Al mismo tiempo, personal médico asistió al chofer del transporte de pasajeros, de 27 años, que sufrió una crisis nerviosa y entró en shock al darse cuenta de la situación. En el lugar trabajó la Policía, Unidades de Atención Inmediata y una ambulancia del SAME.

Ahora, la investigación se centrará en tratar de determinar cómo fue la circunstancia en que la mujer, que estaba en el Metrobús esperando para tomar el colectivo, terminó debajo de la unidad y embestida por la unidad de transporte.

En la zona, se sintieron las complicaciones y demoras del tránsito: los colectivos fueron desviados a los carriles particulares debido a un corte momentáneo en el Metrobús.

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