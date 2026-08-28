28 de agosto de 2026 Inicio
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Bebote Álvarez fue detenido: lo acusan de integrar una organización narco

El exjefe de la barrabrava de Independiente fue arrestado por la Policía Federal, según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

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Álvarez
Álvarez, detenido por la Policía.Redes sociales

Pablo "Bebote" Álvarez, histórico exjefe de la barrabrava de Independiente, fue detenido este viernes por la Policía Federal Argentina bajo la acusación de integrar una organización narcocriminal. Además, le allanaron el domicilio.

La mamá admitió que tenía cosas que pagar.
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El arresto de Álvarez fue informado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de un posteo en la red social X. "Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, 'Bebote' Álvarez", escribió el funcionario.

La funcionario detalló el motivo del procedimiento policial contra "Bebote": "Acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia".

Por lo pronto, Álvarez fue trasladado a Tribunales para continuar con la causa, que investiga los hechos delictivos que se le acusan. Una de las posibilidades es que se le revoque la prisión domiciliaria por amenazas e incitación a la violencia, cuando quiso recuperar la barra del Rojo.

La publicación de Alejandra Monteoliva

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