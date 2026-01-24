24 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

¿Todo junto o por partes? Cuál es el truco para poner la carne a la parrilla y hacer mejor el asado

Cada vez más parrilleros y especialistas coinciden en que existen nuevas formas sobre cuándo y cómo poner cada pieza sobre el fuego.

Por
Conocé qué conviene para cuando te toca hacer un asado

Conocé qué conviene para cuando te toca hacer un asado

Freepik
  • Poner toda la carne junta desde temprano es una práctica que ya no se recomienda.
  • Esa costumbre suele afectar la textura y el sabor de los cortes.
  • Los parrilleros actuales prefieren cocinar por tandas o a pedido. Esto permite servir la carne más jugosa y en el punto justo.
  • También cambió la idea de darles a todos los cortes el mismo tipo de cocción, ya que hoy se conoce que cada trozo merece su propio espacio y tiempo en las brasas.

Arrancar un asado siempre despierta la misma discusión entre amigos y familiares: ¿Conviene poner toda la carne junta desde el principio o ir sumándola de a poco según los tiempos de cocción? Aunque parece un detalle menor, esta decisión puede marcar una diferencia enorme en el resultado final, tanto en el sabor como en la textura de cada corte. En un ritual tan arraigado en la cultura argentina, cada paso cuenta y los pequeños ajustes suelen ser los que separan un asado correcto de uno realmente memorable.

Parrilla y bodegón: un clásico de la cocina porteña en Villa Urquiza.
Te puede interesar:

La parrilla de Buenos Aires con albóndigas caseras, pastas artesanales y guarniciones tradicionales

La forma en la que se organiza la parrilla no solo influye en el punto de cocción, sino también en la jugosidad de la carne, en el manejo del fuego y en la experiencia general de quienes esperan alrededor de las brasas. No todos los cortes reaccionan igual al calor ni necesitan el mismo tiempo sobre la rejilla, y entender esa lógica es clave para evitar errores clásicos como carnes secas, quemadas por fuera o crudas por dentro.

Así es el truco para poner la carne a la parrilla y que salga mejor

carne parrilla

Durante mucho tiempo fue habitual encender el fuego y colocar toda la carne en la parrilla desde el inicio, con la idea de “adelantar trabajo”. Sin embargo, esa costumbre empezó a quedar atrás porque, en la práctica, suele jugar en contra del resultado final: los cortes pierden jugosidad y el sabor se ve afectado.

En la actualidad, quienes saben de asado apuestan por una organización más ordenada, cocinando en etapas o sumando la carne de manera progresiva, lo que permite controlar mejor los tiempos y servir cada pieza en su punto justo.

También se dejó de lado la lógica de tratar a todos los cortes por igual. Antes era común que todo recibiera el mismo calor y terminara con una cocción pareja, pero muchas veces excesiva. Hoy se entiende que cada tipo de carne necesita su propio ritmo y su propio lugar en la parrilla para lograr un resultado más equilibrado y sabroso.

Qué otras costumbres cambiaron para hacer el asado

Otra costumbre que fue quedando atrás es la del brasero en la mesa, que mantenía la carne al fuego mientras ya se estaba comiendo y muchas veces terminaba secándola o pasándola de cocción. Hoy la mirada es distinta: se busca cocinar cada corte con un criterio propio, considerando su espesor, la cantidad de grasa y el tipo de pieza, para obtener resultados más parejos y con mejor sabor.

El cambio también se nota en la oferta. La parrilla ya no se limita al clásico combo de costilla, vacío y chorizo. En muchos asados aparecen opciones menos tradicionales, carnes con procesos de maduración y embutidos artesanales de mejor calidad. Además, las guarniciones ganaron un lugar central: vegetales grillados, calabazas, batatas o espárragos al rescoldo son cada vez más habituales, incluso en mesas donde no todos consumen carne.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lla experiencia de las barras cebicheras del Callao, en cada barrio. 

Una cantina peruana para volver una y otra vez

Una cerveza frente al mar: uno de los mayores placeres de la Costa Atlántica.

Turismo en la Costa Atlántica: los mejores 3 lugares para tomar una buena cerveza

Pastas abundantes, parrillada y entradas de nivel en este bodegón en Palermo. 

El bodegón barato de Buenos Aires con una tortilla rellena de muzzarella y panceta ahumada

La carta de La Pituca de Boedo ofrece un recorrido completo por los clásicos de la cocina argentina con influencias italianas.

El bodegón barato de Buenos Aires con un bife napolitano y una suprema bomba

Una carta anclada en sabores reconocibles, pensada para compartir y quedarse.

Vermut al aire libre y platos con historia en el corazón de Almagro

Un emprendimiento de espíritu europeo y destino obligado para los amantes del vino

El bar de vinos de zona norte que transporta a España en un solo bocado

Rating Cero

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix.
play

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix: cómo encontrarlo

Desde Netflix describieron la producción como una historia de “química instantánea y diálogos ágiles”.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Humana por accidente, el k-drama que se acaba de estrenar

La renovación estética marcó un quiebre con su imagen más reconocida.

La impresionante transformación de Santi Maratea: "Como en el colegio, ¿me bancan?"

Maxi López se lució en una fiesta con un look elegante y con onda. 

El elegante look de Maxi López y sus lentes que se robaron todas las miradas

Antonela Roccuzzo deslumbró con sus looks en redes sociales.

Adiós al jean wide leg: las tres opciones con las que Antonela Roccuzzo impone moda

Maxi López mantiene una buena relación con la madre de sus hijos mayores, Wanda Nara.

Maxi López reveló lo que más lamenta de su matrimonio con Wanda Nara: "Gasté mucha plata"

últimas noticias

play

La salud de Bastian: llegó la placa para una nueva cirugía al niño

Hace 31 minutos
River debuta en el Apertura ante Barracas Central. 

River debuta en el Apertura 2026 con una visita a Barracas Central

Hace 37 minutos
Las víctimas fatales en incidentes viales en rutas aumentaron un 14% interanual en 2025.

Peligro: advierten que casi el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo

Hace 55 minutos
Las hermanas que descubrieron una enfermedad terminal tras una consulta

Escuchó algo en el trabajo, fue al médico y obtuvo un diagnóstico inesperado: a su hermana le pasaba lo mismo

Hace 1 hora
Es el destino ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Turismo en Salta: el pueblito de montaña que parece detenido en el tiempo y hay que visitar en el verano 2026

Hace 1 hora