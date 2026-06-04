Armas, drogas y un choque mortal: quién es la policía hot detenida en la autopista Riccheri

Nicole Gabriela Verón fue apartada de la Policía de la Ciudad en 2025 por vender contenido erótico en plataformas digitales. Luego de quedar involucrada en un incidente de tránsito con una víctima fatal, fingió sentirse mal para esconder un arma en un patrullero de la Federal.

La ex oficial de la Policía de la Ciudad fue apartada de la fuerza en 2025.

La exoficial de la Policía de la Ciudad Nicole Gabriela Verón, conocida como la "policía hot", quedó detenida luego de protagonizar un choque en cadena fatal sobre la Autopista Riccheri en el que resultó muerto Hugo Javier López, de 48 años, al salir despedido de su camioneta Ford Ecosport.

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Según la investigación, la mujer intentó desprenderse de una pistola Bersa calibre 9 milímetros de color rosa dentro de un patrullero de la Policía Federal Argentina. De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el arma apareció en el asiento trasero del móvil luego de que Verón permaneciera allí durante varios minutos.

En las últimas horas, cobró notoriedad un video donde se ve a Nicole Verón y a su amiga, la misma que conducía el vehículo BMW que protagonizó el choque fatal en cadena sobre la Autopista Riccheri, en el que ambas denuncian el hackeo de sus cuentas de OnlyFans por parte de quien sería su proxeneta en esta plataforma digital.

El video revela además el nivel de vida de las protagonistas, con vehículos de alta gama, fajos de dólares, mascotas de raza y actividades en espacios exclusivos, todo parte de una vida de lujos y excesos. Cabe recordar que Verón fue desafectada de la Policía de la Ciudad en 2025 tras conocerse que vendía contenido erótico con el uniforme reglamentario.

Policía Hot - auto

En cuanto a la investigación por el accidente fatal, se incorporó un nuevo elemento: un video difundido en redes sociales muestra al BMW involucrado circulando a casi 250 km/h. La grabación fue publicada por Eugenia Janice Sochas, de 21 años, quien conducía el vehículo en el accidente donde murió Hugo Javier López.

En las imágenes se observa el velocímetro marcando velocidades extremas durante un recorrido nocturno, acompañado por música de Rodrigo Bueno. A su vez, el material también expone la relación cercana entre Sochas y Nicole Verón, que viajaba como acompañante y quedó implicada en la causa.

El video inicia con una foto de ambas sobre el capot del BMW negro y fucsia, acompañada por la frase “Mi hermana”, reflejando la amistad estrecha que compartían, visible en múltiples publicaciones y en un tatuaje en común.

Quién es Nicole Verón, la "policía hot" expulsada de la fuerza en 2025

La Policía de la Ciudad de Buenos echó a Nicole Verón en 2025, tras tres años de servicio como oficial, luego de que saliera a la luz que grababa y vendía contenido erótico en redes sociales vistiendo el uniforme de la fuerza porteña.

La resolución de la exoneración fue firmada por el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, donde adujo que "la conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial".

Embed - La palabra de Nicole, la policía que fue suspendida por hacer Tiktoks con uniforme |#ElNotiDeLaGente

"Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Yo no sabía que iba a pasar esto. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba. Cuando una persona se encuentra de licencia médica en la Policía, te descuentan la mitad del sueldo. Son $600.000 y no alcanza para mucho", había explicado Nicole a Telefe.

La expolicía había revelado: "Estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado por un hecho de violencia de género que sufrí en junio por parte de mi expareja. Quedé con secuelas de epilepsia, tuve dos paros cardíacos a causa de esto". Verón tiene 25 años y una hija menor de edad. Al momento de ser suspendida, llevaba tres años y medio en la fuerza.