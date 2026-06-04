4 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Armas, drogas y un choque mortal: quién es la policía hot detenida en la autopista Riccheri

Nicole Gabriela Verón fue apartada de la Policía de la Ciudad en 2025 por vender contenido erótico en plataformas digitales. Luego de quedar involucrada en un incidente de tránsito con una víctima fatal, fingió sentirse mal para esconder un arma en un patrullero de la Federal.

Por
La ex oficial de la Policía de la Ciudad fue apartada de la fuerza en 2025. 

La ex oficial de la Policía de la Ciudad fue apartada de la fuerza en 2025. 

La exoficial de la Policía de la Ciudad Nicole Gabriela Verón, conocida como la "policía hot", quedó detenida luego de protagonizar un choque en cadena fatal sobre la Autopista Riccheri en el que resultó muerto Hugo Javier López, de 48 años, al salir despedido de su camioneta Ford Ecosport.

Mónica Picco, abogada de otra víctima de Barrelier, dialogó con C5N. 
Te puede interesar:

Habló la abogada de otra víctima de Claudio Barrelier: "Ella tiene terror, porque no actúa solo"

Según la investigación, la mujer intentó desprenderse de una pistola Bersa calibre 9 milímetros de color rosa dentro de un patrullero de la Policía Federal Argentina. De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el arma apareció en el asiento trasero del móvil luego de que Verón permaneciera allí durante varios minutos.

En las últimas horas, cobró notoriedad un video donde se ve a Nicole Verón y a su amiga, la misma que conducía el vehículo BMW que protagonizó el choque fatal en cadena sobre la Autopista Riccheri, en el que ambas denuncian el hackeo de sus cuentas de OnlyFans por parte de quien sería su proxeneta en esta plataforma digital.

El video revela además el nivel de vida de las protagonistas, con vehículos de alta gama, fajos de dólares, mascotas de raza y actividades en espacios exclusivos, todo parte de una vida de lujos y excesos. Cabe recordar que Verón fue desafectada de la Policía de la Ciudad en 2025 tras conocerse que vendía contenido erótico con el uniforme reglamentario.

Policía Hot - auto

En cuanto a la investigación por el accidente fatal, se incorporó un nuevo elemento: un video difundido en redes sociales muestra al BMW involucrado circulando a casi 250 km/h. La grabación fue publicada por Eugenia Janice Sochas, de 21 años, quien conducía el vehículo en el accidente donde murió Hugo Javier López.

En las imágenes se observa el velocímetro marcando velocidades extremas durante un recorrido nocturno, acompañado por música de Rodrigo Bueno. A su vez, el material también expone la relación cercana entre Sochas y Nicole Verón, que viajaba como acompañante y quedó implicada en la causa.

El video inicia con una foto de ambas sobre el capot del BMW negro y fucsia, acompañada por la frase “Mi hermana”, reflejando la amistad estrecha que compartían, visible en múltiples publicaciones y en un tatuaje en común.

Quién es Nicole Verón, la "policía hot" expulsada de la fuerza en 2025

La Policía de la Ciudad de Buenos echó a Nicole Verón en 2025, tras tres años de servicio como oficial, luego de que saliera a la luz que grababa y vendía contenido erótico en redes sociales vistiendo el uniforme de la fuerza porteña.

La resolución de la exoneración fue firmada por el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, donde adujo que "la conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial".

Embed - La palabra de Nicole, la policía que fue suspendida por hacer Tiktoks con uniforme |#ElNotiDeLaGente

"Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Yo no sabía que iba a pasar esto. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba. Cuando una persona se encuentra de licencia médica en la Policía, te descuentan la mitad del sueldo. Son $600.000 y no alcanza para mucho", había explicado Nicole a Telefe.

La expolicía había revelado: "Estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado por un hecho de violencia de género que sufrí en junio por parte de mi expareja. Quedé con secuelas de epilepsia, tuve dos paros cardíacos a causa de esto". Verón tiene 25 años y una hija menor de edad. Al momento de ser suspendida, llevaba tres años y medio en la fuerza.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Barrelier y su amigo se conocían hacía 10 meses. 
play

Quién es Osvaldo Fassetta, el amigo de Barrelier que fue detenido por el femicidio de Agostina Vega

El hombre fue trasladado a la Jefatura de Policía de Córdoba.

Caso Agostina Vega: el fiscal pidió la detención del amigo de Barrelier

Nicole Verón volvió a estar en boca de todos tras el choque en Au. Riccheri.

La mentira de la policía hot para desprenderse de su pistola rosa en un patrullero

Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega.

Una vecina reveló lo que escuchó en la casa de Claudio Barrelier la noche del femicidio de Agostina Vega

La expolicia fue detenida por un siniestro vial.

Cuánto sale el lujoso auto en el que viajaba la expolicía que grababa contenido erótico antes del choque fatal

La causa incorporó además una denuncia previa y rige el secreto de sumario por diez días.

Cuáles son las pruebas que comprometen a Claudio Barrelier por el femicidio de Agostina Vega

Rating Cero

Tini Stoessel y María Becerra forjaron una férrea amistad, más allá de colaborar entre sí en varias canciones.

Tini Stoessel cerró su gira en Perú con un emotivo mensaje para María Becerra

Las imágenes del beso encendieron las redes sociales.

Filtraron un video de Thiago Medina a los besos con una influencer: ¿nuevo romance?

Dónde ver La historia oficial
play

Murió Chunchuna Villafañe: dónde ver La historia oficial, una de sus más recordadas interpretaciones

Ailén Cova y Alexis Mac Allister.
play

Ailén Cova habló de la interna entre las mujeres de la Selección: "Desde el día uno me..."

Juana Molina y una emotiva despedida a su mamá

Murió Chunchuna Villafañe: la desgarradora despedida de su hija, Juana Molina

Chunchuna Villafañe y una larga trayectoria en el espectaculo.

Chunchuna Villafañe, una vida dedicada al cine: una por una, todas las películas en las que actuó

últimas noticias

Tini Stoessel y María Becerra forjaron una férrea amistad, más allá de colaborar entre sí en varias canciones.

Tini Stoessel cerró su gira en Perú con un emotivo mensaje para María Becerra

Hace 16 minutos
El consorcio belgo-argentino podría quedarse con la hidrovía por un período de 25 años.

El Gobierno preadjudicó la concesión de la Hidrovía al consorcio de Jan De Nul y Servimagnus

Hace 23 minutos
play
Eduardo Javier Medina Allende, letrado de Osvaldo Fassetta, habló a los medios luego de la detención de su defendido.

El abogado del segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega negó el encubrimiento

Hace 30 minutos
Claudio Úbeda, ex DT de Boca.

Úbeda habló por primera vez de su salida de Boca: "Fracasar es cuando uno no intenta"

Hace 45 minutos
El fenómeno climático de El Niño podría provocar un evento extremo en la segunda mitad del 2026. 

Alerta global por el Super Niño: hay 90% de probabilidades de un evento climático extremo

Hace 1 hora