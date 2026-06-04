Video: bochornosa pelea entre padres de alumnos en la puerta de una escuela en Paraná El conflicto se originó por una disputa previa entre estudiantes. Las autoridades del colegio citaron a las familias para resolver el conflicto, pero todo se fue de las manos. Hubo golpes de puño, insultos y amenazas. Por Agregar C5N en









Los adultos terminaron a las piñas en la puerta del colegio.

Familiares de dos estudiantes protagonizaron este miércoles una violenta pelea con golpes de puño, insultos y amenazas en la Escuela N.º 7 “Mariano Moreno” de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El violento episodio requirió la intervención urgente de la policía local y del sistema de emergencias 911 para restablecer el orden en la institución.

El detonante del tumulto fue una disputa previa entre alumnos del colegio. Un hombre de 64 años denunció que su hijo de 16 años sufrió agresiones físicas en el rostro por parte de dos hermanas, mientras que otro familiar de 30 años acusó al adolescente de haber iniciado el pleito.

Las autoridades escolares convocaron a los tutores legales para resolver el conflicto de forma pacífica dentro del edificio. Sin embargo, la reunión formal derivó de inmediato en una confrontación física entre los adultos, la cual se trasladó hacia la salida del establecimiento.

Embed #Paraná #EntreRíos #Policiales #escuela sonido original - informelitoral @clickconinformelitoral Una violenta pelea entre estudiantes y padres en la Escuela Mariano moreno de Paraná generó conmoción El enfrentamiento ocurrió deltro del establecimiento y quedó registrado en un video que se virazó rápidamente. Hubo golpes hacia los alumnos y se dispuso custodia policial para garantizar la seguridad. #Sociedad

El jefe de Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, Jorge Pérez, detalló: "En primera instancia hubo un inconveniente entre menores de edad, alumnos del colegio. Eso motivó que desde la institución se requiriera la presencia de los mayores responsables".