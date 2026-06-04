Video: bochornosa pelea entre padres de alumnos en la puerta de una escuela en Paraná

Familiares de dos estudiantes protagonizaron este miércoles una violenta pelea con golpes de puño, insultos y amenazas en la Escuela N.º 7 “Mariano Moreno” de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El violento episodio requirió la intervención urgente de la policía local y del sistema de emergencias 911 para restablecer el orden en la institución.
El detonante del tumulto fue una disputa previa entre alumnos del colegio. Un hombre de 64 años denunció que su hijo de 16 años sufrió agresiones físicas en el rostro por parte de dos hermanas, mientras que otro familiar de 30 años acusó al adolescente de haber iniciado el pleito.
Las autoridades escolares convocaron a los tutores legales para resolver el conflicto de forma pacífica dentro del edificio. Sin embargo, la reunión formal derivó de inmediato en una confrontación física entre los adultos, la cual se trasladó hacia la salida del establecimiento.
El jefe de Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, Jorge Pérez, detalló: "En primera instancia hubo un inconveniente entre menores de edad, alumnos del colegio. Eso motivó que desde la institución se requiriera la presencia de los mayores responsables".
El funcionario policial relató la escalada de violencia en el lugar. "Primero se produjeron insultos y agresiones verbales. Luego se involucraron familiares de ambas partes y terminaron agrediéndose y amenazándose tanto física como verbalmente", puntualizó Pérez al describir los desmanes.
Efectivos de las fuerzas de seguridad apostados en la zona por el horario de salida escolar controlaron la situación. "Fue gracias a ese accionar inmediato que la situación no continuó ni pasó a mayores", concluyó Pérez. La policía identificó a seis personas y la comisaría octava labró un expediente por lesiones leves.